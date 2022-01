Putin și Zelenski sunt invitați în Turcia pentru discuții

https://sputnik.md/20220119/putin-zelenski-invitati-turcia-discutii-48141305.html

Erdogan i-a invitat pe Putin și Zelenski în Turcia pentru discuții

2022-01-19T15:11+0200

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/1c/43326431_0:0:3040:1711_1920x0_80_0_0_5fb94e9dc621b02ede1b0329a2fce83a.jpg

Turcia este pregătită să ofere o platformă de negocieri între președintele rus Vladimir Putin și omologul său ucrainean Vladimir Zelenski. Despre aceasta a anunțat consilierul liderului turc Recep Tayyip Erdogan - Ibrahim Kalin."Președintele Erdogan i-a invitat pe ambii lideri să vină în Turcia și să organizeze o întâlnire pentru a rezolva problemele și divergențele dintre ei. Turcia este pregătită să joace orice rol pe care îl poate juca pentru a reduce tensiunile dintre Rusia și Ucraina", a spus el.În plus, Kalin a spus că președintele turc intenționează să viziteze Ucraina în următoarele săptămâni.Politicienii occidentali și mass-media au declarat în repetate rânduri că Rusia pregătește un atac asupra Ucrainei. Moscova a negat aceste acuzații și a susținut că astfel de acuzații sunt folosite ca pretext pentru desfășurarea de echipamente militare și forțe NATO în apropierea granițelor ruse. Kremlinul a subliniat că nu are niciun plan agresiv și nu amenință pe nimeni, iar mișcarea trupelor sale în propria țara nu ar trebui să îngrijoreze pe nimeni.Săptămâna trecută au avut loc o serie de consultări între Rusia, Statele Unite și NATO privind garanțiile de securitate: în perioada 9-10 ianuarie, problema a fost discutată la Geneva la întâlniri cu partea americană, pe 12 ianuarie la o întrunire a Consiliului Rusia - NATO de la Bruxelles și pe 13 ianuarie la sediul OSCE.Principalul subiect de discuție a fost proiectul de tratate cu SUA și NATO, pe care partea rusă l-a trimis la Washington și aliaților săi la sfârșitul anului trecut. Kremlinul insistă ca Blocul să înceteze cooperarea militară cu țările post-sovietice, renunțând să stabilească baze pe teritoriul lor, limitând desfășurarea armelor de atac în apropierea graniței cu Rusia, scoaterea armelor nucleare americane din Europa și renunțarea la extinderea NATO spre Est.Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat că Occidentul a promis ca săptămâna viitoare să dea răspunsuri în scris la propunerile ruse. După cum a subliniat ministrul, Moscova are nevoie de un răspuns concret la fiecare articol din documentele prezentate - de aceasta vor depinde acțiunile ulterioare ale părții ruse și perspectivele de reluare a negocierilor.

