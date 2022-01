https://sputnik.md/20220119/spinu-moldovagaz-nu-poate-plati---vor-fi-sau-nu-sistate-livrarile-de-gaz-48134461.html

Spînu: Moldovagaz nu poate plăti - Vor fi sau nu sistate livrările de gaz

Există riscul real de sistare a livrărilor de gaze naturale de la Gazprom către Moldovagaz, dat fiind că distribuitorul de gaze naturale nu poate onora integral plățile contractuale curente. Termenul expiră mâine.

2022-01-19T12:27+0200

Autoritățile moldovene vor să instituie stare de urgență în domeniul energetic pentru că doar în felul acesta pot lua măsuri care să nu admită sistarea livrărilor de gaze naturale de la Gazprom către Moldovagaz. Altfel spus, în starea de urgență Guvernul va putea în mod legal să transfere bani către Moldovagaz ca această să achite livrările către Gazprom, iar acesta să nu sisteze livrările pentru Moldova.Moldovagaz nu are suficienți bani pentru plățile curente către GazpromÎn cadrul briefingului de presă, susținut astăzi de premierul Natalia Garilița și ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, ultimul a explicat de ce s-a ajuns la această situație sau, mai exact, de ce Moldovagaz nu-și poate onora plățile curente către Gazprom.Iată ce povestește vicepremierul.Din start, Spînu a declinat orice responsabilitate a Guvernului în criza gazelor naturale din Republica Moldova, spunând că aceasta este o consecință a majorării prețurilor pe piața gazelor, dar și, a menționat ministrul, “un rezultat al relațiilor comerciale dintre Moldovagaz și Gazprom”.Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, a ținut să precizeze că Moldovagaz își onorează în termen plățile curente către Gazprom și are dificultăți doar cu achitarea plății în avans, prevăzută de contractul semnat între cele două companii.El a ținut să precizeze că Moldovagaz își onorează plățile curente la timp și are dificultăți doar cu plata unei părți din avans: “Suma de 38 de milioane de dolari, care va fi achitată până mâine și inclusiv astăzi, reprezintă consumul pentru 10 zile din luna ianuarie, iar noi astăzi suntem în data de 19 ianuarie. Deci, achitările curente pentru gaz se fac la timp și vorbim doar de câteva zile pentru care Moldovagaz nu va reuși să colecteze cele 25 de milioane”.Spînu spune că Moldovagaz s-ar face vinovată…Este important de menționat că Andrei Spînu sugerează că de această situație s-ar face vinovat creșterea costului de achiziție a gazului, dar și Moldovagaz care nu a știut să negocieze corect cu Gazpromul ca să amâne plata avansului.Iar mai jos a revenit la ideea că situația în care se află Republica Moldova nu este “o consecință a inacțiunii guvernului”, că nu ar fi o consecință a lui în calitate de vicepremier. El a sugerat că responsabil de această situație, pe lângă Moldovagaz, ar fi și Gazpromul, care nu vrea să susțină Moldovagaz și care a mai schimbat și mecanismul de efectuare a plății.În final Spînu a promis ca Guvernul nu va admite sistarea livrărilor de gaze naturale.Precizăm că în aceste momente se convoacă în ședință Comisia pentru Situații Excepționale, care ar urma să instituie stare de urgență în energetică.

2022

Știri

