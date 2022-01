https://sputnik.md/20220120/calendar-ortodox-ioan-botezatorul-istorie-semnificatie-24199819.html

Calendar Ortodox: Sfântul Ioan Botezătorul - istorie și semnificație

Calendar Ortodox: Sfântul Ioan Botezătorul - istorie și semnificație

Calendar Ortodox

2022-01-20T08:27+0200

2022-01-20T08:27+0200

2022-01-20T08:30+0200

știri

religie

republica moldova

ioan botezatorul

calendar creștin ortodox 2021

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1067/71/10677195_0:0:2057:1157_1920x0_80_0_0_a11c33cb875bf8dc65f683ca53241c5b.jpg

CHIȘINĂU, 20 ian – Sputnik. După Bobotează, în ziua de 20 ianuarie, este pomenit Sfântul Ioan Botezătorul. Sfântul Ioan este considerat cel mai important proroc şi cel care face legătura dintre Vechiul şi Noul Testament. Se spune că în dimineaţa zilei de Sfântul Ioan, oamenii trebuie să se stropească cu agheasmă, pentru a fi feriți de boli în timpul anului. De asemenea, conform tradiţiei populare, se spune că după Sfântul Ioan ”se botează gerul”, adică temperaturile încep să crească.Ultimul proroc al Vechiului TestamentSfântul Ioan este ultimul proroc al Vechiului Testament şi este menţionat în cărţile sfinte ca fiind cel care a avut rolul de a pregăti oamenii pentru primirea Fiului lui Dumnezeu. El mai este numit şi Înaintemergătorul, pentru că este cel care a anunţat venirea lui Hristos.Viața Sfântului Ioan BotezătorulPărinţii lui sunt preotul Zaharia şi Elisabeta, care erau rude cu părinţii Fecioarei Maria, Ioachim şi Ana.Arhanghelul Gavriil i-a vestit lui Zaharia că soţia sa va naşte un fiu la bătrâneţe şi se va chema Ioan. Zaharia nu a crezut acest lucru şi a rămas mut până când Elisabeta a născut.Potrivit învăţăturilor religioase, Ioan a avut menirea de a pregăti poporul pentru primirea lui Iisus Hristos.Soborul Sfântului Proroc Ioan Botezătorul şi Înaintemergătorul Domnului are loc a doua zi după Bobotează, la 20 ianuarie, potrivit obiceiului ca după marile praznice împărăteşti să fie cinstite şi persoanele care au luat parte la respectivul eveniment.Adunarea (soborul) credincioşilor sărbătoreşte pe Sfântul Ioan Înaintemergătorul Domnului, care proroceşte venirea lui Iisus Hristos, îl botează şi îl descoperă lumii ca Mesia.Despre Agheasma Mare și apa sfințită. Cum să le folosim corect>>>Sfântul Proroc Ioan Botezătorul a dus din tinereţe o viaţă ascetică (purta o haină confecţionată din păr de cămilă şi se hrănea cu lăcuste şi miere sălbatică), retrăgându-se în deşertul Bethabara, unde a petrecut în rugăciune şi meditaţie. În anul 26 a început să propovăduiască şi să boteze, vestind venirea lui Mesia-Iisus (Izbăvitorul), fapt pentru care este numit Înaintemergător.Momentul cel mai important al activităţii sale este întâlnirea cu Iisus, la al cărui botez în râul Iordan, Sfântul Proroc Ioan Botezătorul asistă la prezenţa Duhului Sfânt sub înfăţişarea unui porumbel şi are revelaţia împlinirii profeţiei sale privind venirea adevăratului Mesia.

https://sputnik.md/20220101/calendar-ortodox-cele-mai-importante-sarbatori-din-luna-ianuarie-47884653.html

https://sputnik.md/20211202/calendar-crestin-ortodox-2022-46857665.html

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Cezar Salagor https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2182/06/21820690_91:0:989:896_100x100_80_0_0_4d3dc92b460ecfa549d358cea70ba9a1.jpg

Cezar Salagor https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2182/06/21820690_91:0:989:896_100x100_80_0_0_4d3dc92b460ecfa549d358cea70ba9a1.jpg

Știri

ro_MD

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Cezar Salagor https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2182/06/21820690_91:0:989:896_100x100_80_0_0_4d3dc92b460ecfa549d358cea70ba9a1.jpg

știri, religie, ioan botezatorul, calendar creștin ortodox 2021