Vine iarna adevărată, cu geruri grele, dar și facturi încărcate la gaz

Se pare că prognozele pe care le fac zilele acestea meteorologii că vin zile cu ger și zăpadă nu-i mai bucură pe moldoveni din cauza prețurilor care au săltat la gaz, dar și, în general, la toți carburanții.

CHIȘINĂU, 20 ian – Sputnik. Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru mâine vreme determinată de influența unei zone de aer cu presiunea atmosferică normală. Cerul va fi variabil, noaptea izolat va ninge slab. Vântul va bate din Vest de la slab la moderat, ziua - izolat la nord, cu intensificări.Vineri ziua valorile termice ale aerului vor oscila în jurul gradației zero: -2..+3 grade Celsius. În raioanele de nord sunt prognozate -2..+1 grade Celsius, în raioanele de centru -1..+2 grade Celsius, în raioanele de sud 0..+3 grade Celsius, în raioanele de est -1..+2 grade Celsius și în Capitală -1..+1 grade Celsius.De sâmbătă, 22 ianuarie, temperaturile nocturne coboară mult sub gradația zero, iar de la începutul săptămânii viitoare noaptea vom avea geruri de până la -13 grade Celsius. Dar și ziua, minimele diurne vor ajunge la -7 grade Celsius.Din data de 23 ianuarie până pe 27 zilnic va ninge slab și datorită temperaturile atât diurne, cât și nocturne joase, zăpada se va menține pe suprafața solului.

