Spitalele din Capitală, pline cu copii bolnavi de COVID: Numărul lor este în creștere



Numărul copiilor infectați de COVID-19 este în creștere, iar în spitalele municipale s-a depășit capacitățile de internare

CHIȘINĂU, 21 ian - Sputnik. Numărul copiilor infectați de COVID-19 este în creștere, iar în spitalele municipale s-a depășit capacitățile de internare. Anunțul a fost făcut de primarul Capitalei pe pagina sa de Facebook.Potrivit lui, la spitalele pentru copii din Capitală sunt internați, atât pacienți din Chișinău, cât și din republică."De ajutor au nevoie toți. Respectiv, în această seară specialiștii noștri au reiterat această poziție la ședința de la Ministerul Sănătății și au cerut deschiderea de noi secții COVID pentru copii în Spitalele Republicane", a mai scris Ceban.Potrivit primarului, în cadrul ședinței CESP au fost prezentate informații privind nivelul de încadrare în spitalele municipale:Pentru pacienții adulți sunt disponibile:"Despre această criză am atenționat încă în decembrie, când am solicitat evaluarea în comun cu Ministerului Sănătății a situațiilor medicale COVID în municipiu: nu am fost auziți, nu au fost luate măsuri. În situații de pandemie deciziile trebuie discutate și implementate strategic, prin prisma unui Plan de rezervă COVID. Trebuie de intervenit coordonat și de reacționat imediat", a mai scris primarul Ion Ceban.

