Un jurnalist celebru acuză SUA că vrea război cu Rusia

Un jurnalist celebru acuză SUA că vrea război cu Rusia

Jurnalistul Dan Tomozei arată că ”Rusia nu dorește război. SUA, da!” și deslușește pentru români semnificația ultimelor evoluții din regiune

CHIȘINĂU, 22 ian - Sputnik. Într-o analiză spectaculoasă de pe blogul personal, așa cum nu se publică în presa mainstream din România, jurnalistul Dan Tomozei arată că ”în calitate de român, NICIODATĂ nu voi accepta să apăr o țară care nu îmi respectă conaționalii, iar Ucraina este o astfel de țară”.La fel, mai spune Tomozei, în calitate de român, niciodată nu va considera altfel decât ca o grosolană jignire să afle de la un președinte străin, necum de la președintele sau premierul țării sale, că România va fi teritoriu de pregătire a unor trupe de guerilă, că România va fi implicată în războaie, că în România vor ajunge trupe militare străine!El se arată jignit, în calitate de român, și de mass media și de jurnaliștii de la București lipsiți de conștiință și onoare, jurnaliști care au devenit promotorii războiului cu orice chip și care au transformat presa românească în instrument de manipulare, de instigare, în propagandă și manipulare, doar pentru că așa primesc ordin din redacție sau de la partenerul mai mare.Cine vrea război?”Cine are ochi să vadă și minte să înțeleagă mesajele, poate observa că Rusia nu își dorește un nou conflict militar. Însă, este evident, că Rusia nu va face un pas înapoi dacă situația o va cere”, atrage atenția jurnalistul.El arată că nici Ucraina și nici ucrainienii nu sunt doritori de război, singurul care mizează pe această carte distructivă fiind președintele-actor Vladimir Zelenski (43 ani), mult prea tânăr și lipsit de anvergură ca să înțeleagă complexitatea jocului în care își implică țara și conaționalii.El atrage atenția și asupra acțiunilor președintelui Franței, Emmanuel Macron, care, aflat în fața alegerilor prezidențiale, pe fondul dezastrului economic și social, ca reprezentant în UE al globalismului pe model american, are nevoie de „o scuză” pentru a se salva, chiar dacă această scuză înseamnă războiul!”Mai mult, prin intermediul Ucrainei, Macron vrea să arate că UE are nevoie de armata proprie, pentru a se apăra în fața amenințărilor, fără să ne spună cu precizie, fără șabloane, care sunt forțele care amenință UE și mai ales cine susține aceste forțe”, arată jurnalistul jocurile făcute de președintele francez.Nepregătiții de la Casa AlbăÎn analizarea situației, Tomozei constată că în jurul președintelui Joe Biden, la Casa Albă, s-au adunat toți nepregătiții, unul dintre ei fiind Secretarul de Stat american Antony Blinken.La 59 de ani, Blinken este confratele lui Vladimir Zelenski, un actor care joacă extrem de prost rolul de președinte. Blinken demonstrează că este capabil doar să lectureze de pe prompter mesajele pregătite de alții, este de părere jurnalistul român.”Este evident că SUA trăiește din filmele și scenariile pe care le vând la nivel global, prin intermediul unor mass media plătite să manipuleze și să distorsioneze realitatea”, explică jurnalistul.Doar că aceste scenarii costă vieți, costă distrugeri și pierderi pentru care SUA și armata americană nu plătesc niciodată pentru că nimeni nu îndrăznește, cu excepția Chinei și Rusiei, să răspundă ferm abuzurilor hegemonice ale administrațiilor americane.Tomozei mai arată că și țările UE au fost complice la abuzurile, crimele și dezastrele umanitare produse de SUA în numele democrației, libertăților și drepturilor omului.SUA blochează dialogulAșadar, interesele americane blochează orice drept la liniște, dialog și cooperare în Europa de Est, mai spune Tomozei, deși, cu tot ce reprezintă ea economic, politic și militar, Rusia este mai aproape de România decât SUA.”Și totuși, distanțele dintre București și Moscova sunt atât de mari încât absolut orice mesaj transmis în România este o preluare, o traducere a mesajelor insidioase americane sau ale decidenților UE. Asta ne arată, încă odată, că România nu mai este de multă vreme un stat suveran și independent, că România nu mai are lideri, că România nu mai are o politică externă proprie, care să servească interesele naționale”, descrie Tomozei tabloul real al statului român.Pentru jurnalist, noul dialog Antony Blinken (SUA) – Serghei Lavrov (Rusia) nu are cum să schimbe datele problemei: Rusia își întărește pozițiile pe teritoriul propriu așteptând răspunsuri la propunerile avansate cu multă vreme în urmă, în timp ce SUA și țările UE (atenție nu am spus NATO!) se aglomerează în teritoriu străin: Ucraina, România, Polonia, Bulgaria, țările baltice etc. repetând demagogic placa diplomației și dialogului!De aceea, Tomozei crede că dialogul este o nouă tragere de timp din partea Casei Albe, pentru a încerca să arate că face tot ce este posibil pentru a evita un conflict pe care îl dorește în mod evident.”În realitate, SUA nu face absolut nimic mai mult decât să alimenteze tensiunile, să escaladeze și să demonstreze că, în multe țări din Europa de Est și-a instalat marionete. Kievul, Bucureștiul și chiar Varșovia, confirmă această realitate”, este concluzia sumbră a analizei citate.

