https://sputnik.md/20220123/remorcher-pavilion-moldovenesc-echipaj-tanc-incendiat-marea-neagra-48249942.html

Un remorcher sub pavilion moldovenesc a salvat echipajul unui tanc în Marea Neagră

La bordul tankerului care a luat foc se aflau peste 700 de tone de păcură. 23.01.2022, Sputnik Moldova

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/186/59/1865925_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c4be06c9aa75b5a4e954ce6bc9fbb224.jpg

CHIȘINĂU, 23 ian - Sputnik. Un tanc sub pavilionul insulelor Comore a luat foc în Marea Neagră. Echipajul a fost evacuat pe remorcherul „British” sub pavilionul Republicii Moldova, au declarat serviciile de urgență pentru RIA Novosti.Două nave de salvare multifuncționale „Spasateli Demidov” și „Mercurii” au sosit la fața locului din portul Novorossiisk. În timpul inspecției inițiale, s-a observat un fum.După incendiul izbucnit pe tankerul sub pavilionul insulelor Comore în Marea Neagră, anchetatorii au organizat un control pre-investigație, a declarat Elena Markovskaia, asistent principal al șefului Departamentului de Investigații Interregionale de Vest pentru Transport al Comitetului de Investigații al Rusiei. „S-a dispus verificarea prealabilă și investigarea motiviului de izbucnire a incendiului în sala mașinilor tankerului sub pavilion străin în Marea Neagră”, se arată în comunicat.Anchetatorii lucrează la locul incidentului, fiind stabilite toate împrejurările.

