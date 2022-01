https://sputnik.md/20220124/ceban-indicatia-sa-suga-deget-suge---sugeti-48262074.html

Ceban: „Au dat drumul la toți dulăii asupra Primăriei Chișinău”

Primarul Capitalei Ion Ceban susține că actuala guvernare are drept scop să împiedice activitatea normală a Primăriei și să urmărească fiecare pas pe care îl fac angajații instituției, în special edilul-șef.

2022-01-24T11:22+0200

CHIȘINĂU, 24 ian - Sputnik. În cadrul unei conferințe de presă organizate astăzi la Primăria Chișinău, Ion Ceban a declarat că actuala guvernare trimite inspecții la Primărie și încearcă să împiedice activitatea instituției. Totodată, el a menționat că, zilnic, la Primărie vin zeci de scrisori cu solicitări și că funcționarii sunt nevoiți să răspundă, în loc să-și exercite atribuțiile de serviciu. „Au dat drumul la toți dulăii asupra Primăriei Chișinău. (...) Inspecții peste inspecții, începând cu săptămâna trecută, la Primăria Municipiului Chișinău. (...) De săptămâna trecută, toate subdiviziunile Primăriei au primit scrisori, hârtiuțe, solicitări pentru tot felul de explicații, acestea sunt invadate cu tot felul de controale”, a menționat primarul. Ion Ceban a declarat că toate controalele de la Primărie se fac intenționat și la comanda actualei guvernări. „Indicația este să sugă din deget tot ce pot suge. Am să mai repet: -Sugeți!”, a declarat Ceban. În context, primarul a menționat că se încearcă să se pună piedici activității Primăriei. Totodată, edilul-șef susține că în viitorul apropiat, angajații de la Primărie trebuie să se mai aștepte și la alte controale. „Din amenințări, a mai rămas să așteptăm colegii de la ANI, care am înțeles că sunt puși în funcție ca să sugă din deget orice este posibil, au primit indicații inclusiv în ceea ce ține de persoana mea, dar și colegii mei de la Primăria Chișinău. Am informații din interiorul ANI”, a mai adăugat edilul-șef. Amintim că în cadrul unui interviu acordat pentru Sputnik Moldova, Ion Ceban a declarat că actuala guvernare a început un război împotriva sa și că nu exclude faptul că asupra sa ar putea fi pornit un dosar "supt din deget".

