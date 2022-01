https://sputnik.md/20220124/fost-ministru-de-externe-razboiul-va-incepe-doar-dintr-o-neglijenta-48276429.html

Fost ministru de Externe: Războiul va începe doar dintr-o neglijență

Fost ministru de Externe: Războiul va începe doar dintr-o neglijență

Fostul ministru de Externe al României Adrian Severin declară că este greu de spus dacă va fi război în regiune

2022-01-24T20:02+0200

Fost ministru de Externe: Războiul va începe doar dintr-o neglijență Situația geopolitică din regiune este una extrem de complicată, în contextul în care, Rusia și NATO rămân ferm pe poziții, pârțile fiind greu conciliante deocamdată, având în vedere faptul că Moscova a solicitat NATO să părăsească teritoriul României și Bulgariei.

Fostul ministru de Externe al României Adrian Severin declară că este greu de spus dacă va fi război în regiune, iar deocamdată nu sunt premise pentru a lua în calcul cel mai prost scenariu. Potrivit expertului în securitate, războiul în regiune nu poate începe decât de la o neglijență, așa cum primul război a început dintr-o confuzie. Iată de ce părțile ar trebui să găsească o cale de compromis.Adrian Severin spune că, la oara actuală, părțile nu ar fi interesate în vederea unei escaladări a situației în regiune.Severin arată însă că sancțiunile economice sunt acte de război, pentru că în mod normal ele sunt stabilite de un judecător neutru și care judecă drept și impune sancțiuni celor care le merită. Or, când una dintre părți le impune, nu despre sancțiuni vorbim, ci despre agresiuni, explică Severin.De asemenea, războiul este și economic, și psihologic, iar acum asistăm la un război psihologic, dar acesta poate duce spre o soluționare a crizei, după cum se poate și scăpa de sub control și să ne trezim într-un război pe care nimeni nu și-l dorește, a adăugat diplomatul.La întrebarea dacă va fi o tangență directă a NATO cu Ucraina, Severin a răspuns că NATO nu are nici o tangență juridică, nici o obligație față de Ucraina și nu are de ce să se implice cu Ucraina.Potrivit lui Severin, NATO are un tratat care îi fixează obiectul de activitate și din acest punct de vedere trebuie să se mențină în cadrul acestuia.

Cristina Baș

