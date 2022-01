https://sputnik.md/20220125/ce-se-va-intampla-cu-economia-moldovei-sub-guvernarea-pas-48275004.html

Ce se va întâmpla cu economia Moldovei sub guvernarea PAS – expert

Expertul economic a apreciat starea economiei naționale a țării și nu crede că actualul guvern va putea face schimbări semnificative.

2022-01-25T08:00+0200

CHIȘINĂU, 25 ian – Sputnik. Întregul val de probleme economice care domină astăzi în Republica Moldova și cărora trebuie să le facă față guvernul instalat de Partidul ”Acțiune și Solidaritate” nu a apărut sub guvernarea PAS, ci pe parcursul anilor din urmă, astfel că nu ar trebui pusă întreaga vină pentru respectivele probleme pe această formațiune politică. Chestiunea a fost abordată de expertul economic Viorel Gîrbu în studioul radio Sputnik Moldova.Potrivit expertului economic, astfel de categorii de export nu duc la creșterea profiturilor de export, Moldova de fapt trimite pentru realizare în străinătate doar materie primă.Specialistul este sigur că o situație atât de neobișnuită privind livrările export-import nu prea are cum să confirme statutul Moldovei de țară agricolă dezvoltată. Totuși, după cum afirmă Girbu, Moldova are potențial pentru a dezvolta economia în ansamblu și sectorul agrar în particular."Eu nu cred că actualul guvern va schimba semnificativ ceva în acest sector și va soluționa problemele sistemice uriașe care au apărut anterior. Guvernul PAS este foarte slab, el nu are o viziune privind soluționarea problemelor economice, este puțin probabil ca acești funcționari vor avea curajul să schimbe starea de lucruri în economia națională”, a subliniat expertul.Gîrbu a concluzionat: este încă prea devreme pentru a trage concluzii definitive cu privire la capacitățile ulterioare ale guvernului PAS de a soluționa problemele sistemice ale economiei țării, totuși, pornind de la modul în care acționează actualul Cabinet, cu greu am putea afirma că schimbările pozitive vor deveni realitate.

