Găgăuzia vrea să rezolve „problema gazelor” direct cu Moscova, ocolind Chișinăul

Autonomia găgăuză intenționează să rezolve problema asigurării regiunii cu gaze direct cu concernul rus Gazprom, ocolind Chișinăul

COMRAT, 25 ian - Sputnik, Maxim Topal. Deputații găgăuzi au demarat procedura de formare a unei comisii speciale, care va fi împuternicită să negocieze direct cu Gazprom costul gazelor și compensațiile pentru populația din Găgăuzia.Din componența comisiei fac parte trei deputați - Elena Iurcenko, Victor Petrov și Leonid Chiosea. Aceștia ar urma să meargă la Moscova pentru a cere conducerii Gazprom să reducă costul gazelor pentru regiunea pro-rusă a Moldovei sau să ofere compensații pentru populație.Totodată, aceeași echipă de deputați ar urma să poarte negocieri cu Guvernul în frunte cu Natalia Gavrilița și președintele Maia Sandu. "Politica neechilibrată a autorităților din Republica Moldova duce la consecințe neplăcute pentru cetățenii țării și agenții economici. S-au creat condiții insuportabile atât pentru oameni, cât și pentru afaceri", a spus un alt membru al grupului de negociatori Victor Petrov.„Desigur, susțin propunerea de a apela la partenerii noștri strategici din Federația Rusă ca să obținem ajutor pentru autonomia găgăuză. Poate că un astfel de apel ar trebui făcut și Republicii Turcia. Trebuie să ne adresăm și guvernului Republicii Moldova, pentru că acolo sunt oameni direct responsabili pentru ceea ce se întâmplă în țara noastră”, crede Elena Iurcenko.Adunarea Populară a Găgăuziei și-a exprimat indignarea față de faptul că președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat la summitul anti-rusesc „Platforma Crimeii” de la Kiev, unde a făcut o serie de declarații dure la adresa Federației Ruse, de care Republica Moldova este dependentă energetic.„Cred că trebuie să adoptăm o rezoluție dură asupra acțiunilor șefului statului și a eșecului guvernului. Ne se mai poate așa. Dacă mai continuăm o lună în astfel de condiții, economia țării va ajunge în pragul falimentului”, a spus deputatul găgăuz Grigori Dulgher.Criza gazelor din MoldovaDupă mai bine de o lună de la învestire, Guvernul Gavrilița s-a confruntat cu o adevărată provocare - contractul de livrare a gazelor cu Gazprom a expirat la 30 septembrie, iar negocierile pentru prelungirea lui au intrat în impas.La Moscova au plecat să poarte negocieri vicepremierii Vlad Kulminski și Andrei Spînu, care au discutat cu șeful adjunct al Administrației Prezidențiale Dmitri Kozak, directorul general al SRL ”Gazprom Export” Elena Burmistrova și ministrul rus al Energiei Nikolai Șulginov. Părțile nu au reușit să ajungă la o înțelegere.Gazprom a anunțat pe 23 octombrie că nu va prelungi contractul cu Moldova, dacă autoritățile moldovene nu vor plăti integral datoria de peste 700 de milioane de dolari.Reprezentantul oficial al concernului rus Serghei Kuprianov a declarat că situația dificilă în sectorul gazelor naturale cu care se confruntă Moldova s-a creat din cauza autorităților republicii.Apoi a avut loc a doua rundă de negocieri cu Gazprom. La discuțiile cu șeful concernului rus, Alexei Miller, Republica Moldova a fost reprezentată de ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale Andrei Spînu și de președintele Consiliului de Administrare al SA Moldovagaz Vadim Ceban.După mai multe zile de discuții, părțile au reușit să ajungă la un acord cu privire la prelungirea contractului de furnizare a gazelor în condițiile propuse de partea moldovenească pe un termen de 5 ani. S-a ajuns și la un acord privind efectuarea unui audit al datoriei istorice a companiei Moldovagaz față de Gazprom. Prețul de achiziție în luna noiembrie a fost de 450 de dolari per mia de metri cubi, iar în noiembrie și decembrie a scăzut puțin. În ianuarie însă acesta s-a majorat până la 646 de dolari.Restanțele față de GazpromPentru prima dată, problemele legate de plata consumului curent au început în Moldova în toamna anului 2021. La sfârșitul lunii noiembrie, Gazprom a anunțat că va întrerupe aprovizionarea cu gaze a republicii în 48 de ore, dacă nu vor fi efectuate plățile. La acel moment, obligațiile de plată nu au fost îndeplinite la timp din cauza faptului că în octombrie 2021 Moldovagaz a cunoscut un decalaj de casă din cauza creșterii prețului de achiziție a gazelor naturale în anul 2021 de la 126,70 USD per mia de metri cubi în primul trimestru, până la 800,62 USD per mia de metri cubi în octombrie 2021, cu un preț mediu anual de achiziție de 148,61 USD per mia de metri cubi inclus în tariful din 3 noiembrie 2020.Drept urmare, guvernul a luat măsuri de urgență pentru a aloca fonduri, iar Gazprom, la rândul său, a fost de acord să nu oprească livrările.Și în ianuarie 2022, Moldovagaz a avut probleme la plata avansului pentru gazul consumat. Autoritățile țării au declarat stare de urgență în țară din cauza situației din sectorul energetic.

