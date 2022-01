https://sputnik.md/20220125/o-delegatie-din-gagauzia-va-merge-la-moscova-sa-solicite-reducerea-pretului-la-gaze-48317308.html

O delegație din Găgăuzia va merge la Moscova să solicite reducerea prețului la gaze

Autoritățile autonomiei găgăuze intenționează să rezolve de sine stătător problema tarifelor mari la gaze.

CHIŞINĂU, 25 ian - Sputnik. Un grup de deputați ai Adunării Populare a Găgăuziei se va deplasa la Moscova pentru a discuta posibilitatea reducerii prețului la gaze pentru Moldova. Despre aceasta a declarat într-un comentariu pentru Sputnik Moldova deputatul Adunării Populare Victor Petrov.Deputații găgăuzi au decis la ședința din 25 ianuarie formarea unei comisii speciale, care a fost împuternicită să negocieze cu ”Gazprom” prețul ul gazelor și compensațiile pentru populația Moldovei în general și a Găgăuziei în particular.În componența comisiei au fost incluși trei deputați: Elena Iurcenco, Victor Petrov și Leonid Chiosea. Aceștia ar urma să meargă la Moscova pentru a ruga conducerea ”Gazprom” să reducă costul gazelor pentru Găgăuzia sau să prevadă compensații pentru populație.„La ședința Adunării au fost abordate o serie de probleme social-economice. Cea mai dureroasă situație este în privința gazelor și a prețurilor la motorină și benzină. A fost exprimată opinia că Guvernul Republicii Moldova promovează o politică incompetentă în privința țărilor partenere. De aceea, am decis să formăm două grupuri. Pentru activitatea cu Guvernul și pentru inițierea negocierilor cu partea rusă”, a spus Petrov.Potrivit acestuia, sarcina grupului care va purta negocieri cu Moscova este de a obține posibilitatea reducerii prețului la gaze.Deputatul este sigur că prejudiciile aduse cetățenilor din cauza prețurilor mari la combustibili sunt rezultatul direct al acțiunilor conducerii Moldovei.Petrov a declarat că sarcina grupului de lucru al Adunării Populare este să facă gazul mai ieftin pentru toți cetățenii Republicii Moldova, indiferent dacă locuiesc în Găgăuzia sau în alte regiuni ale țării.El nu a dezvăluit detaliile viitoarei agende a vizitei, declarând că în acest moment grupul de negociatori doar pregătește programul vizitei în Rusia și programul întâlnirilor. Vizita, potrivit lui Petrov, ar putea avea loc chiar săptămâna viitoare.După cum a menționat pentru Sputnik Moldova expertul în energetică Sergiu Ungureanu, chiar dacă deputații Adunării Populare ar decide să discute posibilitatea furnizării gazului pentru Găgăuzia în condiții diferite de cele care se aplică în restul teritoriului Republicii Moldova, un astfel de plan este puțin probabil să fie fezabil.Criza gazelor din MoldovaDupă mai bine de o lună de la învestire, Guvernul Gavrilița s-a confruntat cu o adevărată provocare - contractul de livrare a gazelor cu Gazprom a expirat la 30 septembrie, iar negocierile pentru prelungirea lui au intrat în impas.La Moscova au plecat să poarte negocieri vicepremierii Vlad Kulminski și Andrei Spînu, care au discutat cu șeful adjunct al Administrației Prezidențiale Dmitri Kozak, directorul general al SRL ”Gazprom Export” Elena Burmistrova și ministrul rus al Energiei Nikolai Șulginov. Părțile nu au reușit să ajungă la o înțelegere.Gazprom a anunțat pe 23 octombrie că nu va prelungi contractul cu Moldova, dacă autoritățile moldovene nu vor plăti integral datoria de peste 700 de milioane de dolari.Reprezentantul oficial al concernului rus Serghei Kuprianov a declarat că situația dificilă în sectorul gazelor naturale cu care se confruntă Moldova s-a creat din cauza autorităților republicii.Apoi a avut loc a doua rundă de negocieri cu Gazprom. La discuțiile cu șeful concernului rus, Alexei Miller, Republica Moldova a fost reprezentată de ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale Andrei Spînu și de președintele Consiliului de Administrare al SA Moldovagaz Vadim Ceban.După mai multe zile de discuții, părțile au reușit să ajungă la un acord cu privire la prelungirea contractului de furnizare a gazelor în condițiile propuse de partea moldovenească pe un termen de 5 ani. S-a ajuns și la un acord privind efectuarea unui audit al datoriei istorice a companiei Moldovagaz față de Gazprom. Prețul de achiziție în luna noiembrie a fost de 450 de dolari per mia de metri cubi, iar în noiembrie și decembrie a scăzut puțin. În ianuarie însă acesta s-a majorat până la 646 de dolari.Restanțele față de GazpromPentru prima dată, problemele legate de plata consumului curent au început în Moldova în toamna anului 2021. La sfârșitul lunii noiembrie, Gazprom a anunțat că va întrerupe aprovizionarea cu gaze a republicii în 48 de ore, dacă nu vor fi efectuate plățile.La acel moment, obligațiile de plată nu au fost îndeplinite la timp din cauza faptului că în octombrie 2021 Moldovagaz a cunoscut un decalaj de casă din cauza creșterii prețului de achiziție a gazelor naturale în anul 2021 de la 126,70 USD per mia de metri cubi în primul trimestru, până la 800,62 USD per mia de metri cubi în octombrie 2021, cu un preț mediu anual de achiziție de 148,61 USD per mia de metri cubi inclus în tariful din 3 noiembrie 2020.Drept urmare, guvernul a luat măsuri de urgență pentru a aloca fonduri, iar Gazprom, la rândul său, a fost de acord să nu oprească livrările.Și în ianuarie 2022, Moldovagaz a avut probleme la plata avansului pentru gazul consumat. Autoritățile țării au declarat stare de urgență în țară din cauza situației din sectorul energetic.

