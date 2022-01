A fost anunțată componența juriului internațional pentru concursul „Andrei Stenin 2022”

https://sputnik.md/20220126/componenta-juriului-andrei-stenin-2022-48323394.html

Organizatorii concursului internațional pentru tinerii fotografi Andrei Stenin au anunțat componența juriului

CHIȘINĂU, 26 ian - Sputnik. În 2022, a fost păstrat algoritmul de formare a juriului. Pentru al doilea an consecutiv, acesta are o componență internațională unică în felul ei: include reprezentanți ai celor mai mari mass-media din lume și fotografi cu renume, care în anii precedenți au mai făcut parte din acest juriu și au evaluat lucrările participanților.Printre aceștia se numără - șeful adjunct al departamentului foto al Agenției „Associated Press” (SUA); director foto al Agenției France Press (AFP) în regiunea Asia-Pacific (Hong Kong) Mladen Antonov; Peter Bitzer (Germania), membru al consiliului extins al Comunității germane de fotografie; șeful departamentului foto al agenției TASS Grigori Dukor (Rusia), fotograful ruso-suedez, profesor al fotografiei (Universitatea Germană din Cairo) Ksenia Nikolskaia și fondatorul și directorul agenției foto independente din Rusia SALT IMAGES Anna Zekria. Mladen Antonov, director foto al Agenției France Press (AFP) în regiunea Asia-Pacific (Hong Kong): „Prima mea apariție în componența juriului concursului „Andrei Stenin” se referă la altă epocă. Atunci puteam călători liber prin lume și să ne întâlnim unii cu alții. Acum, cu toate restricțiile COVID, acest proces va fi complet diferit. Dar sunt sigur de un lucru: ca și până acum, voi avea norocul să văd multe fotografii minunate”.Peter Bitzer (Germania), membru al consiliului extins al Comunității germane de fotografie: „Când am devenit prima dată membru al juriului Concursului „Andrei Stenin”, am fost uimit de cât de profesional a fost organizată munca, de entuziasmul organizatorilor și de primirea călduroasă. M-am pomenit în compania unor colegi minunați, iar munca remarcabilă a tinerilor fotografi din întreaga lume prezentată atenției noastre m-a uimit și intrigat. Pentru mine înseamnă foarte mult să fac parte din juriul concursului „Andrei Stenin”. Asta îmi deschide calea spre o oportunitate unică de a înțelege prin lucrările depuse modul în care noua generație de fotografi interpretează conceptul de „umanism”, modul în care tinerii fotojurnalişti care reprezintă multe țări și culturi creează noi tendințe în fotografia contemporană”.Fondul de premiere al competiției din 2021 va fi de 125.000, 100.000 și 75.000 de ruble pentru locurile I, II și III din fiecare categorie. Câștigătorul celui mai mare premiu al competiției Stenin - Marele Premiu - va primi 700.000 de ruble.Recepționarea lucrărilor se va face până în data de 28 februarie inclusiv (până la 23:59 ora Moscovei) pe site-ul stenincontest.ru în limba rusă, în limbile engleză și chineză. Juriul internațional va începe lucrul în aprilie, iar lista scurtă va fi anunțată la jumătatea lunii iunie tot pe site-ul stenincontest.ru. Nu mai puțin importantă va fi oportunitatea pentru tinerii fotojurnalişti de a-și prezenta munca pe platforme din Rusia și internaționale. În ciuda restricțiilor determinate de pandemia de COVID-19 în întreaga lume, Concursul „Andrei Stenin” și-a păstrat una dintre cele mai importante și îndrăgite tradiții ale sale – tururile expoziționale ale lucrărilor laureaților pe platforme de expoziție din diferite țări.Geografia expozițiilor competiției de la lansarea sa în 2014 include zeci de orașe din Europa, Asia, America Latină, Africa și Orientul Mijlociu. Din 2018, sediul din New York al principalei organizații internaționale pentru consolidarea păcii și securității tuturor țărilor, Națiunile Unite (ONU), se numără printre locurile expoziționale ale competiției. Din 2019, expozițiile au loc și la Consiliul Europei de la Strasbourg.Concursul internațional de fotojurnalism „Andre Stenin 2021” a fost organizat cu sprijinul celor mai mari mijlocare de informare în masă ruse și internaționale, agențiilor de presă și comunităților fotografice. Parteneri ai mai multor nominalizări au fost United Shanghai Media Group (OSMG), All-Arab Information Holding Al-Mayadeen TV, precum și una dintre cele mai mari organizații umanitare din lume - Comitetul Internațional al Crucii Roșii (CICR)Despre concursConcursul Internațional de Fotoreportaj Andrei Stenin, organizat de Agenția Internațională de Știri Rossiya Segodnya sub auspiciile Comisiei RF pentru UNESCO, își propune să sprijine tinerii fotografi și să atragă atenția publicului asupra sarcinilor fotoperiodismului modern. Aceasta este o platformă pentru tinerii fotografi - talentați, sensibili și deschiși la tot ce este nou, unde ne atrag atenția asupra oamenilor și evenimentelor din apropierea noastră.Partenerii internaționali de informare ai competiției sunt: ​​agenția de presă și radio Spunik, postul de televiziune și portalul RT, agenția informațională Askanews, holdingul media Independent Media, agenția informațională Telam, agenția de știri ANA, Shanghai United Media Group (SUMG), portalul web al publicației China Daily, portalul web The Paper, rețeaua media Al Mayadeen, agenția informațională Prensa Latina, portalul web DBW.În statutul de parteneri de ramură, concursul este susținut de: Uniunea jurnaliștilor din Rusia, portalul informațional YOung JOurnalists, portalul Russian Photo, portalul Photo-study.ru, școala de fotografie „Academia de fotografie”, revista Fotoargenta, Clubul de fotojurnalism din New Delhi, revista LF Magazine portalul web All About Photo, revista de fotografie EYE, revista Artdoc, portalul web IPhoto Channel, platforma internațională - festivalul PhotON.

