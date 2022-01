https://sputnik.md/20220127/medvedev-garantiile-securitate-nato-ucraina-48373993.html

Medvedev, despre garanțiile de securitate, relația cu NATO și situația din Ucraina

Dmitri Medvedev a acordat un amplu interviu pentru mediile de informare ruse, inclusiv RIA Novosti.

CHIȘINĂU, 27 ian – Sputnik. Retragerea din diverse acorduri cu privire la înarmare este întotdeauna o decizie proastă, dar dacă Statele Unite nu-i vor oferi Rusiei garanții de securitate strategică, atunci dialogul privind extinderea unor astfel de acorduri, de exemplu, privind limitarea armamentelor strategice ofensive, va fi extrem de dificil, despre aceasta a vorbit vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse Dmitri Medvedev, citat de RIA Novosti.„În ceea ce privește retragerea din diverse acorduri, tratate. Știți, acesta este întotdeauna un lucru rău. Avem întotdeauna o atitudine negativă față de asta. Mai mult decât atât, tratatul START-3 pe care l-am semnat cu (atunci președinte al SUA Barack - n.red.) Obama și care a fost prelungit recent (de către președinții Federației Ruse și Statelor Unite - n.red.) de Vladimir Vladimirovici Putin și Joseph Biden pentru cinci ani - acesta este un document important, un acord important. Și este foarte bine că am reușit să facem asta, deoarece cu administrația precedentă nu ne-a reușit nimic în acest sens”, a menționat Medvedev, răspunzând la întrebarea despre planurile Rusiei în cazul în care Statele Unite nu vor oferi garanții de securitate strategică.Ce se va întâmpla dacă SUA nu vor oferi garanțiiRefuzul Statelor Unite de a-i oferi Rusiei garanții de securitate va complica foarte mult situația generală, însă planurile cu privire la acțiunile Moscovei în cazul unui astfel de scenariu nu sunt dezvăluite, a declarat vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei Dmitri Medvedev.„În primul rând, astfel de planuri nu sunt niciodată dezvăluite”, a spus el, răspunzând la întrebarea dacă Rusia are un plan pentru cazul în care SUA vor refuza propunerile."În al doilea rând, aceste decizii sunt luate de președinte, care este și Comandantul Suprem. Evident că acest lucru va complica foarte mult situația generală", a adăugat Medvedev.El a mai declarat că propunerile Rusiei cu privire la garanțiile de securitate nu sunt dure, ci doar foarte concrete și bine definite, ele stabilesc care sunt îngrijorările țării.„Ele nu sunt dure, sunt doar foarte concrete, foarte bine definite și fixează îngrijorările noastre. Este vorba de faptul că, la un moment dat, dacă de exemplu aceeași Ucraina va adera la NATO, vom avea chiar la granița cu Federația Rusă o nouă bază militară și noi tipuri de arme de ofensivă. Aceasta nici măcar nu mai este Polonia, înțelegi?", a subliniat Medvedev.„Pentru a evita războiul, trebuie să negociezi”Mulți oameni fac speculații în privința escaladării, dar pentru a evita războiul, trebuie să ajungi la anumite înțelegeri, spune Medvedev.Vorbind despre cei cărora le este convenabilă confruntare, Dmitri Medvedev a adus drept exemplu una dintre declarațiile unui senator american care nu a exclus „posibilitatea unei ciocniri nucleare limitate, a unui schimb de lovituri nucleare între Rusia și Statele Unite ale Americii"."Probabil că lui deja îi este tot una, el are deja mulți ani, el consideră că și-a trăit traiul și este timpul să li se dea tuturor după merit. Dar asta este deja paranoia, nici măcar nu vreau să comentez așa ceva”, a declarat vicepreședintele Consiliului de Securitate.Când ”acest lucru îl spun oameni învestiți cu putere, mai ales că în America senatul este o structură foarte serioasă, este extrem de trist.Existența NATO – un paradoxNATO nu are acum niciun adversar care să nu accepte existența Occidentului. Iar Rusia nu a venit niciodată cu astfel de idei, a menționat Medvedev în interviu."În general, blocurile sunt o noțiune depășită, din perioada războiului rece, de care toată lumea încearcă să se îndepărteze. În aceasta și constă paradoxul existenței NATO, că NATO nu are acum un adversar care să se poziționeze ca țară sau comunitate de țări care ideologic nu ar accepta existența lumii occidentale, existența NATO așa cum a fost în perioada concurenței dintre țările comunității socialiste și Pactul de la Varșovia, pe de o parte, și Alianța Nord-Atlantică, pe de altă parte”, a spus el."Noi doar nu am spus asta niciodată. Da, există contradicții, există probleme, însă nu am spus asta niciodată. Mai mult decât atât, am încercat să edificăm relații și au fost purtate diverse negocieri, inclusiv despre modul în care am putea fi mai aproape de NATO. Dar nu ne-au auzit, nu vor să ne vadă, așa că situația se derulează după un alt scenariu”, a adăugat vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse.Scenariul unei confruntări cu NATO ar fi catastrofalVicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse Dmitri Medvedev consideră că scenariul unei ciocniri directe între Rusia și NATO din cauza Ucrainei ar fi cel mai dramatic, pur și simplu catastrofal, și speră că acest lucru nu se va întâmpla niciodată."Ar fi scenariul el mai dramatic, pur și simplu catastrofal. Și eu sper totuși că acest lucru nu se va întâmpla niciodată", a spus Medvedev, răspunzând la întrebarea dacă admite posibilitatea unei ciocniri directe între Rusia și NATO, în cazul în care Ucraina ar încerca să soluționeze prin forță situația din Donbas.Deși anumiți demenți, anumite capete înfierbântate vorbesc despre acest lucru în țările NATO și în Statele Unite ale Americii. Dar eu contez că aceasta nu se va întâmpla niciodată", a adăugat Medvedev.Nimeni nu s-a opus vreodată implicării SUA în negocierile cu privire la Ucraina.Nimeni nu a obiectat vreodată în privința implicării SUA în procesul de negocieri cu privire la Ucraina, America „și așa este în joc”, ea influențează activ Kievul și încearcă să „ne creeze probleme”, principalul este să fie realizate acordurile de la Minsk în privința Donbasului, a declarat Dmitri Medvedev."Și președintele a vorbit și despre asta, din câte îmi amintesc, în repetate rânduri. Nimeni nu a obiectat vreodată împotriva implicării Statelor Unite. Americanii sunt și așa în joc, cum s-ar zice. Ei îi influențează activ pe ucraineni, ei încearcă în mod activ să ne creeze probleme. În acest sens, mai bine deja să participe deschis și să poarte niște negocieri, să influențeze, să-și folosească canalele de influență asupra aceleiași Ucraine", a spus Medvedev."Nimeni nu este împotrivă acestui lucru, toată lumea este pentru, principalul este să fie realizate acordurile de la Minsk. Iar principala problemă este anume asta, deoarece în vorbe toți își declară angajamentul față de aceste acorduri, și chiar și ucrainenii vorbesc despre asta, dar nu fac nimic”, a adăugat el.Medvedev a amintit că în cadrul acordurilor de la Minsk există un anumit format de țări, „Normandia”, care este utilizat.Ucrainenii se vor sătura de dezordine și vor restabili relațiile cu RusiaLocuitorii Ucrainei se vor sătura de dezordine și vor alege în cele din urmă o conducere care va avea drept scop normalizarea problemelor economice cu Rusia, consideră vicepreședintele Consiliului de Securitate.Potrivit acestuia, viața politică și lumea sunt orânduite astfel încât „pendulul se va mișca oricum înainte și înapoi”.„Ucrainenii sunt oameni foarte apropiați nouă și foarte pragmatici. Și cred că în cele din urmă se vor sătura pur și simplu de această mizerie și vor trebui să aleagă o conducere care să promoveze - nu, nu o politică pro-rusă, evident, ci o politică pro-ucraineană. Dar o politică orientată spre relații economice normale cu Rusia, spre atingerea unui echilibru rezonabil pe o varietate de probleme, spre recunoașterea realităților geopolitice, inclusiv Crimeea și un șir de alte chestiuni", a declarat Medvedev.El a mai spus de asemenea că nu consideră oportună menținerea unor contacte cu actuala putere ucraineană, care „minte, nu respectă deciziile” și acționează împotriva unei părți a propriei populații.

