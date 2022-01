https://sputnik.md/20220127/reguli-certificatul-vaccinare-copiii-franta-48375814.html

Noi reguli privind certificatul de vaccinare pentru copiii din Franța

Noi reguli privind certificatul de vaccinare pentru copiii din Franța

În Franţa va fi nevoie doar de acordul unui părinte pentru vaccinarea copiilor cu vârsta între 5 și 11 ani

2022-01-27T23:00+0200

2022-01-27T23:00+0200

2022-01-27T23:00+0200

internațional

copii

certificat

franța

vaccin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/11/35563615_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a1d8cce30c7aad28af0894b384f47903.jpg

BUCUREŞTI, 27 ian – Sputnik. Pe 22 decembrie 2021, a fost lansată vaccinarea tuturor copiilor între 5 şi 11 ani în Franţa. Deși nu este obligatorie, copiii pot fi vaccinați împotriva Covid-19 dacă unul dintre părinți îşi dă acordul. Totuşi, de atunci regula s-a schimbat de mai multe ori. Dacă inițial acordul unui părinte era suficient, pe 6 ianuarie Ministerul Sănătății a stabilit că este necesar acordul ambilor părinți.Pe 26 ianuarie, această modalitate a fost din nou modificată de ministrul Sănătăţii Olivier Véran. De acum este nevoie doar de acordul unuia dintre părinți pentru vaccinarea copiilor, potrivit Sputnik France. Acordul trebuie prezentat personalului de la centrul de vaccinare.Guvernul l-a publicat online noul certificat.Potrivit Ministerului francez al Sănătății, vaccinarea copiilor din această grupă de vârstă are prioritate în centrele de vaccinare pe linie pediatrică, la unitatea de îngrijire a medicului curant, pediatru sau alt specialist.În ceea ce privește intervalul dintre primele două injecții, dacă un interval de 21 de zile rămâne „optim”, se poate face o programare la un interval de 18 până la 24 de zile între prima și a doua doză.Deși copiii sub 11 ani nu sunt obligaţi să aibă permis de vaccinare, nici permis sanitar, decizia referitoare la acordul părinților are ca scop accelerarea ratei vaccinării în rândul celor mici. Potrivit Santé publique France, 0,7% dintre copiii de 0-11 ani din Franţa sunt complet vaccinați, adică aproape 66.000 de persoane.

franța

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Știri

ro_MD

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

copii, certificat, franța, vaccin