Preț record! Benzina a trecut pragul psihologic de 23 de lei

ANRE a publicat noile prețuri plafon la carburanți pentru acest weekend - cât ar putea costa benzina și motorina.

CHIȘINĂU, 28 ian - Sputnik. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a afișat noile prețuri plafon la carburanți. Astfel, benzina și motorina s-ar putea din nou scumpi.Prețul plafon ANRE pentru benzină și motorină: 29 - 31 ianuariePrețul pentru benzina cu cifra octanică 95 este de 23 de lei și 3 bani pentru un litru, cu 9 bani mai mult față de ziua de 28 ianuarie. Prețul la motorină va crește cu 8 bani și va costa 19 lei și 98 de bani.Creșterea prețurilor la produsele petroliere în noul an se datorează în mare parte faptului că, începând cu 1 ianuarie 2022, s-au majorat cotele accizelor prevăzute de Codul Fiscal al Republicii Moldova.În acest context, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică menționează că au fost majorate gradual cotele accizelor pentru o perioadă de 3 ani, respectiv pentru anii 2021 – 2023, la majoritatea mărfurilor supuse acestui tip de impozitare.În rezultat, din 1 ianuarie 2022 acciza pentru o tonă de benzină importată s-a majorat cu 586 de lei și pentru o tonă de motorină cu 237 de lei, care în consecință se reflectă în prețul final la pompă în mărime de plus 54 bani per litru la benzina COR 95 și 25 bani per litru la motorină.

