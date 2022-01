https://sputnik.md/20220128/tragedie-pescar-prabusit-gheata-ghidighici-48395038.html

La un pas de tragedie: Un pescar s-a prăbușit sub gheață la Ghidighici

Un bărbat de 64 de ani s-a prăbușit sub gheață în timp ce pescuia. Incidentul a avut loc la Vatra, pe lacul Ghidighici

CHIȘINĂU, 28 ian - Sputnik. În dimineața de joi, salvatorii au interveni pentru a scoate un bărbat de sub gheață. Incidentului a avut loc în jurul orei 09:50. Potrivit IGSU, bărbatul s-a prăbușit sub gheață în timp ce pescuia și a început să strige după ajutor. Din fericire, acesta a fost auzit de către salvamarii stației de salvare nr. 4. La scurt timp, bărbatul de 64 de ani a fost scos de sub stratul de gheață și a fost preluat de către medici.În acest context, IGSU îndeamnă cetățenii să evite pescuitul sau plimbările pe podul de gheață în perioada rece a anului, atunci când temperaturile oscilează între minus și plus, iar podul de gheață nu este rigid. Totodată, pescarii care îndrăznesc să pescuiască la copcă sunt rugați să aleagă bazinele acvatice dotate cu stații de salvare. Conform datelor oficiale, de la începutul acestui an, trei persoane s-au prăbușit sub gheața subțire.

