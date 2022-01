https://sputnik.md/20220128/ursula-criticata-pentru-secretele-din-jurul-contractului-privind-vaccinul-pfizer-48413479.html

Ursula, criticată pentru secretele din jurul contractului privind vaccinul Pfizer

Ursula, criticată pentru secretele din jurul contractului privind vaccinul Pfizer

Avocatul Poporului european a criticat Comisia Europeană pentru că nu a publicat textele pe care și le-au trimis președintele CE, Ursula von der Leyen, și CEO-ul Pfizer

2022-01-28T23:03+0200

2022-01-28T23:03+0200

2022-01-28T23:03+0200

analize și opinii

uniunea europeană

corupție

pfizer

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/01/47695218_0:184:2991:1866_1920x0_80_0_0_010aefef2dd5e0e5cd50b2e7f8db3671.jpg

BRUXELLES, 28 ian – Sputnik, Daniela Porovăț. Comisia Europeană a fost acuzată de „administrare defectuoasă” de instituția de supraveghere a UE, după ce a refuzat să publice mesajele de tip text pe care președintele CE, Ursula von der Leyen, le-a trimis anul trecut directorului general Pfizer, Albert Bourla, în timpul negocierilor pentru încheierea unui acord privind vaccinul Covid-19.O anchetă a Ombudsmanului European Emily O'Reilly (Avocatul Poporului) a criticat vineri organismul executiv al UE pentru că nu a cerut biroului lui von der Leyen să caute textele. Se crede că discuțiile au contribuit la asigurarea a aproximativ 1,8 miliarde de doze de vaccin Pfizer pentru UE.În aprilie anul trecut, von der Leyen a dezvăluit că a făcut schimb de mesaje și apeluri cu Bourla timp de o lună în timpul negocierilor. Cu toate acestea, ulterior, Comisia Europeană a răspuns negativ la cererea unui jurnalist de acces public la mesaje, susținând că nu ține o evidență a textelor și deține doar un e-mail, o scrisoare și un comunicat de presă pe acest subiect.În cadrul anchetei, a reieșit că comisia a cerut biroului președintelui să caute „documente” care îndeplinesc criteriile sale interne de înregistrare – textele nu intră sub această definiție. Organismul a susținut că „politica sa de păstrare a înregistrărilor ar exclude, în principiu, mesageria instantanee”. Acesta a declarat anchetei că „până în prezent, nu a înregistrat niciun mesaj text în sistemul său de gestionare a documentelor”.Menționând că aceasta „a echivalat cu o administrare defectuoasă” , ombudsmanul a cerut Comisiei Europene să verifice încă o dată mesajele relevante și să răspundă la recomandare până pe 26 aprilie. Avocatul Poporului european spune nu e credibil să se pretindă că textele nu cad sub egida legilor privind transparența, adăugând că, dacă „mesajele text se referă la politicile și deciziile UE, acestea ar trebui tratate ca documente ale UE”.Un purtător de cuvânt al CE a declarat că organismul a „luat notă” de recomandare și că va răspunde ombudsmanului până la împlinirea termenului limită.Ancheta românească despre Ursula și Pfizer, cenzurată de Big Pharma și Ambasada SUAÎn ancheta sa, care nu a mai apărut în presa mainstream, ci doar pe contul său de Facebook, dar care a fost preluată integral, în trei episoade, pe Sputnik, Onciu arată ”cum a ajuns soțul Ursulei von der Leyen pionul principal în afacerea Pfizer de 36 de miliarde de dolari”.Jurnalistul a precizat în ancheta sa că ”marele pot este de circa 36 miliarde dolari. Adică 1,8 miliarde doze de vaccin Pfizer, negociate de șefa Comisiei Europene cu șeful firmei de medicamente, Albert Bourla. Negociate total netransparent, după cum am subliniat în articolele anterioare”.

https://sputnik.md/20211216/ue-moldova-vaccinare-in-loc-de-aderare-47290312.html

https://sputnik.md/20220128/o-tara-europeana-elimina-toate-restrictiile-anti-covid-48385317.html

uniunea europeană

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Știri

ro_MD

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

uniunea europeană, corupție, pfizer