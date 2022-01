https://sputnik.md/20220129/dezastru-ecologic-suburbiile-chisinaului-48398669.html

Un dezastru ecologic stă să izbucnească în suburbiile Chișinăului

Un dezastru ecologic stă să izbucnească în suburbiile Chișinăului

Un dezastru ecologic stă să izbucnească în suburbiile Chișinăului

2022-01-29T08:30+0200

2022-01-29T08:30+0200

2022-01-29T08:30+0200

video

chișinău

gunoiște

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/1c/48400085_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dd36c17c31a20a7096e7613c8336d361.jpg

Oamenii sunt nevoiți să suporte mirosul greu care provine de la ea, iar mai nou nu mai pot consuma nici apa din fântâni, pentru că levigatul ajunge în apele subterane. Deși arendașul terenului pe care este amplasată rampa de gunoi spune că are toate actele în regulă pentru a desfășura această activitate, localnicii afirmă că lotul de pământ este destinat exclusiv lucrărilor agricole și nu poate fi folosit pentru depozitarea deșeurilor.Problema a început încă în anul 2013, când primăria Boșcana a dat în arendă unui agent economic pământul pe care este amplasată acum gunoiștea. Terenul are destinație agricolă și nu putea fi folosit pentru depozitarea deșeurilor. Cu toate acestea, în 2019 arendașul a obținut o autorizație de la Agenția de Mediu pentru a transforma terenul agricol în gunoiște.Primarul comunei Budești, Nina Costiuc, atenționează că groapa de gunoi trebuie conservată în cel mai scurt timp posibil, pentru că un dezastru ecologic stă să izbucnească.Oameni care locuiesc în apropiere sunt în culmea disperării.Localnicii spun că cel mai greu este când gunoiștea arde, deoarece fumul dens cuprinde întreg satul. Alteori apare mirosul înțepător, care provine de la deșeurile păstrate inadecvat pe dealul din apropierea satului.Lilian Pereu a cumpărat anul trecut peste 72 de hectare de pământ pentru a cultiva produse ecologice. Însă levigatul de la gunoiște se scurge direct în sol și poate compromite calitatea roadei.Bărbatul spune că gunoiștea ar trebui să funcționeze până cel târziu la ora 20:00. Totuși camioanele încărcate cu deșeuri vin și noaptea, iar dacă groapa este închisă ei, gunoiul este aruncat pe terenul lui. Un drum de acces spre lotul de pământ al agentului economic a fost blocat de un morman de gunoi.Primăriile localităților Budești, Cruzești, Tohatin și Vadul lui Vodă au sesizat Ministerul Mediului, dar instituția a redirecționat demersul către Agenția de Mediu. Ulterior sesizarea a ajuns la Inspectoratul pentru Protecția Mediului, care urmează să o examineze și să ofere un răspuns.Bărbatul care gestionează gunoiștea a refuzat să discute cu echipa Sputnik Moldova în fața camerei de luat vederi, dar a precizat că are autorizație emisă de Agenția Mediului valabilă până în 2024 și nu înțelege pretențiile localnicilor de a conserva gunoiștea.Primarul din Budești a mai declarat că agentul economic nu are grijă ca gunoiul să fie compactat, iar acest lucru afectează foarte mult mediul înconjurător. Arendașul a fost amendat de mai multe ori.Și primarul Capitalei, Ion Ceban, a solicitat acum câteva săptămâni de la autoritățile centrale de resort: Ministerul Mediului, Agenția Națională de Mediu și Inspectoratul pentru Protecția Mediului, să sisteze activitatea depozitului de deșeuri de la Boșcana, care nu corespunde normelor ecologice.

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Știri

ro_MD

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

chișinău, gunoiște, видео