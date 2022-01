https://sputnik.md/20220130/circul-chisinau-reparatie-48331855.html

În ce stare a ajuns Circul din Chișinău, altădată primul din URSS

După succesul fulminant la sfârșitul secolului trecut, Circul din Chișinău a fost lăsat ani la rând în paragină. În ce s-a transformat clădirea cu un stil arhitectural unic de-a lungul timpului - priviți în materialul Sputnik.

Circul din Chișinău, altădată un punct de referință în capitala Moldovei, a fost lăsat ani la rând de izbeliște și a ajuns de nerecunoscut. Clădirea s-a transformat la un moment dat într-un depozit de gunoaie și a devenit adăpost pentru oamenii străzii. Între timp, lucrurile s-au ameliorat și par să se miște din loc. Deșeurile au fost înlăturare, iar în curând va demara un amplu proiect de reabilitare. Totuși, până să recapete farmecul de altădată, Circul are o cale lungă de parcurs.E greu să ne imaginăm că există moldoveni născuți până în anii 2000 care nu au pășit cel puțin o dată pragul Circului din Chișinău. Acum însă generații întregi își amintesc cu nostalgie de farmecul lui de odinioară.În 2002, Circul și-a închis însă ușile pentru spectatori, iar angajații au fost trimiși în concediu din cont propriu pe o perioadă nedeterminată. Ani la rând clădirea a degradat și a ajuns într-o stare deplorabilă. Directorul general al „Moldova-Concert”, din componența căreia face parte și Circul din Capitală, susține că în 2013, atunci când a preluat conducerea circului, clădirea arăta dezastruos. Nu exista pază, așa că în scurt timp imobilul s-a umplut de deșeuri și a devenit adăpost pentru boschetari.Andrei Locoman a precizat pentru Sputnik Moldova că tot acest dezastru s-a produs pentru că din 2002, timp de un deceniu, Circul din Chișinău nu a avut conducere.Între timp, au avut loc reparații cosmetice și chiar a fost reparată arena mică, unde se țin spectacole, însă fabuloasa arenă mare, care aduna în jurul său sute de spectatori, rămâne deocamdată închisă. Aici se țin spectacole doar o dată în an, de Ziua Internațională a Copiilor. Asta în timp ce în anii 80 aici se țineau până la 57 de spectacole lunar. Epopeea privatizăriiDirectorul general al „Moldova-Concert” susține că a existat pericolul de privatizare a Circului, asta după ce a transformat din întreprindere de stat în societate pe acțiuni. Timp de mai bine de un deceniu, Circul din Capitală a acumulat datorii de milioane și au fost puse peste 50 de sechestre pe toate bunurile mobile și imobile. Andrei Locoman afirmă că, prin intervenția Guvernului, datoriile și penalitățile au fost stinse, iar bunurile au fost scoase de sub sechestru. Ulterior, Circul din Chișinău a fost transmis în gestiunea Întreprinderii de Stat „Moldova-Concert”, pentru a exclude orice posibilitate de a fi privatizat.Renovarea CirculuiSe pare însă că circul are totuși un viitor. Acum este pe cale să fie implementat un amplu proiect de renovare. Anterior se vehicula chiar că Arena Mare va fi redeschisă până la sfârșitul anului 2021, dar pandemia a dat planurile peste cap. Astfel, renovarea ar urma să înceapă abia în primăvara acestui an.În prima etapă a lucrărilor, vor fi schimbate geamurile și ușile și va fi reparat acoperișul. Iar în etapele a doua și a treia se vor schimba toate rețelele și căile inginerești, se va lucra la sunet, lumini, vor fi reparați pereții și va fi instalat mobilierul nou. Aceste lucrări vor dura câțiva ani, dacă va exista finanțare pentru asta.O noutate în proiectul de renovare este terasa panoramică de unde moldovenii, dar și oaspeții Chișinăului, vor putea admira orașul de la înălțime.Renovarea va fi efectuată în cadrul unui proiect internațional. Deja a fost efectuată expertiza tehnică a clădirii, a fost selectată compania străină pentru elaborarea proiectului de execuție a lucrărilor de reparație capitală și au fost identificate opțiunile de multifuncționalitate a arenei mari a circului, pentru a putea desfășura și alte activități culturale și de agrement decât spectacole de circ.Anterior, s-a anunțat că valoarea estimativă a lucrărilor de reparație capitală a clădirii Circului din Chișinău este de peste nouă milioane de euro.Circul din Chișinău a fost inaugurat în anul 1982, având cea mai mare sală de spectacole din Republica Moldova în formă de amfiteatru cu o capacitate de peste 1 900 de locuri și o arenă cu diametrul de 13 metri.

