Învățământul online: o povară sau o provocare pentru universitățile din țară

"În ultimul timp vorbim tot mai mult despre capacitatea de a avea reziliență, de aceea învățăm să reacționăm prompt la anumite situații. Remarc că am consolidat platforma de instruire, în acest semestru a dispărut complet registrul pe suport de hârtie și am utilizat registrul electronic. Așadar, pandemia este o provocare, datorită căreia am avansat cunoștințele în domeniul digital și am sporit serviciile care asigură o mai bună calitate a studiilor la distanță", a spus Otilia Dandara.