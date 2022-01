Ce se va întâmpla cu leul în 2022: Prognoza experților

https://sputnik.md/20220131/leul-2022-prognoza-expertilor-48447967.html

Leul moldovenesc va merge pe linia echilibrului în anul 2022.

CHIȘINĂU, 31 ian - Sputnik. Stabilitate cu o ușoară tendință de depreciere pentru leul moldovenesc în 2022. Asta este prognoza expertului în politici economice Veaceslav Ioniță. Potrivit expertului, linia echilibrului va putea fi menținută datorită, cel mai probabil, intervențiilor prudente pe care urmează să le facă Banca Națională a Moldovei în acest an. Ioniță este de părere că în 2022 se vor tempera creditele de consum, care au crescut dramatic în 2021, ceea ce a dus la un deficit valutar. Expertul mai este de părere că șocul energetic va fi mai mic comparativ cu 2021.Analistul a precizat că pe termen scurt, instrumentul de bază de stopare a inflației în Republica Moldova este cursul valutar. În Republica Moldova cursul valutar este format din cererea de valută, oferta de valută și intervenția băncii centrale pe piața valutară.O inflație mare înseamnă prețuri șoc pentru populație, deoarece de cursul valutar depinde prețul mărfurilor de import, care domină în consumul moldovenilor. Când se depreciază leul cresc prețurile, iar când se apreciază – prețurile scad.Analistul economic a menționat că în Republica Moldova jucătorul de bază pe piața valutară este populația, care întotdeauna are vânzări nete pozitive. Pe de altă parte sunt și agenții economici, care au nevoie de valută. Populația vinde valută, iar agenții economici - o procură. Unul din principalele motive care a dus la deficitul valutar, potrivit expertului, este faptul că anul trecut populația s-a împrumutat enorm de mult de la sectorul financiar. Volumul creditelor contractate a crescut cu aproape opt miliarde de lei, din care jumătate o reprezintă creditele de consum, cea ce a generat cerere neacoperită cu producție. Astfel, în cea mai mare parte creditele de consum au generat creșterea importurilor și cerere de valută pe piața valutară.Economistul a mai spus că în 2021 cel mai mare efect asupra pieței valutare l-a avut creșterea prețurilor la produsele energetice, după ce Guvernul a alocat 1,6 miliarde de lei, care automat a intrat pe piața valutară, deoarece era nevoie de procurat valută pentru importul de gaze. La fel, și populația a fost nevoită să plătească un preț mai mare pentru resursele energetice, bani care tot au fost transformați în valută.Veaceslav Ioniță a mai precizat că în 2021 leul moldovenesc s-a apreciat față de cinci valute de bază și s-a depreciat față de altele cinci valute de bază. Totodată, s-a întărit față de euro și s-a depreciat față de dolar.Potrivit lui Ioniță, evoluția pe parcursul anului a Cursul valutar este un fenomen neplăcut pentru agricultori și care se repetă an de an. Primăvara, când agricultorii fac achiziții pentru startul lucrărilor agricole, leul se depreciază și ei sunt nevoiți să cumpere cu 3% mai scump îngrășăminte, combustibil și alte inputuri. Situație care le aduce pierderi financiare de sute de milioane de lei anual. Toamna, de obicei, fenomenul are loc invers. Leul se apreciază și aceștia sunt nevoiți să-și vândă marfa cu 3% mai ieftin, doar datorită cursului valutar. Pentru 2022 expertul anticipează o stabilizare a cererii și a ofertei pe piața valutară. Astfel, deficitul posibil de valută va fi incomparabil mai mic decât în 2021, ceea ce va scădea din necesitatea BNM de a interveni. Cursul valutar față de dolar și euro va continua să fie stabil cu o ușoară tendință de depreciere.

