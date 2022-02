Cum a comentat premierul Natalia Gavrilița scumpirea pâinii

„Vreau să credeți că am luat toate măsurile, am depus toate eforturile ca să asigurăm amânarea majorărilor din noiembrie. Am reușit să ne asigurăm că prețurile nu au crescut în perioada sărbătorilor, dar prețurile actuale au fost stabilite încă din 2015 și de atunci s-au schimbat multe lucruri. La moment întreprinderea lucrează în pierdere, de aceea este nevoită să schimbe prețurile la mai multe produse”, a spus premierul.