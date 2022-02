https://sputnik.md/20220202/doar-maia-sandu-a-mai-ramas-curata--opinie--48538531.html

Doar Maia Sandu a mai rămas “curată”? – opinie

Doar Maia Sandu a mai rămas “curată”? – opinie

Fostul ministru adjunct al Justiției Nicolae Eșanu afirmă că perchezițiile și reținerea celor cinci foști deputați de către procurori nu s-au efectuat, cel mai probabil, la indicațiile guvernării.

2022-02-02T21:27+0200

2022-02-02T21:27+0200

2022-02-02T21:27+0200

analize și opinii

nicolae eșanu

maia sandu

corupție

pas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/05/07/34660137_0:117:2048:1270_1920x0_80_0_0_8976f7611ff74f2c0c517c2b40190a3d.jpg

Însă, spune juristul, această acțiune pare a fi o încercare a autorilor ei de a intra în grațiile actualei guvernări.Cu trimitere la faimosul film sovietic “Locul întâlnirii nu poate fi schimbat” (în rusă: Место встречи изменить нельзя), Eșanul afirmă că “actuala putere, prin vorbe și fapte, a demonstrat ca împărtășește, mai degrabă, poziția celebrului Gleb Jeglov (un detectiv dur și intransigent din celebra peliculă regizată în 1979 de Stanislav Govoruhin –n.n.) "вор должен сидеть в тюрьме" (în traducere: hoțul trebuie să stea la pușcărie), decât poziția lui Șarapov (un alt detectiv din respectivul film), care insista asupra onestității și respectării legii”.Mai mult, Nicolae Eșanu sugerează că unii dintre actualii guvernați au și ei păcatele lor și s-ar putea ca după schimbarea puterii să împărtășească soarta celor cinci foști deputați.De remarcat faptul că nu este pentru prima dată când Nicolae Eșanu, care anterior a sprijinit actuala guvernare, afirmă că noii guvernanți, care au venit la putere promițând electoratului să lupte cu corupția, preiau metodele celor cu care au promis să lupte.Într-o postare anterioară, Eșanu afirmă că primește tot mai multe semnale de la oameni bine informați, care confirmă că noii guvernanți preiau schemele de corupție ale predecesorilor lor.“Cu regret, în ultimul timp, de la oameni bine informați, primesc tot mai multe informații că este posibil să fi greșit acolo unde speram foarte mult să am dreptate. Nu sunt naiv și nu am avut iluzii ca cei care au preluat guvernarea sunt sfinți. Dar trebuie să recunosc că am considerat că exista circumstanțe care îmi permit să sper că numărul și amploarea schemelor de corupție o să fie reduse substanțial (ar fi fost chiar o prostie să sper că vor fi eliminate în totalitate schemele de corupție). Dar, din ce în ce mai des, aud că schemele continua, doar că sunt controlate de alte persoane. Și din ceea ce am înțeles eu, una dintre explicații este că revin în funcții persoane care anterior au constituit sau dirijat scheme, dar care, la anumite etape, inclusiv și prin metode ilegale, au fost îndepărtați de la treacă de alții, mai șmecheri sau cu o "крышэ" (acoperire politică – n.n.) mai solidă. Iar acum din postura de "victime ale fostelor" regimuri revin la vechile obiceiuri”, a scris Eșanu pe Facebook.Este adevărat că fostul secretar de stat și ministru adjunct al Justiției face mai jos o precizare: Maia Sandu nu ar fi implicată în aceste scheme de corupție și nici nu le-ar tolera. Îl cităm exact pe Nicolae Eșanu.Adică, potrivit fostului ministru adjunct al Justiției, în guvernarea PAS, doar Maia Sandu a mai rămas “curată”. Curată - nu în sensul igienei corpului sau cu sensul de persoană care iubește curățenia, ci în sens moral, adică fără vină, decent, ireproșabil sub aspect legal, cinstit, nepătat de fapte reprobabile, de fapte de corupție.Noi nu cunoaștem ce surse, ce oameni bine informați i-au furnizat lui Nicolae Eșanu informațiile (scuzați-mi repetiția) că guvernanții PAS preiau vechile scheme corupte ale predecesorilor lor. Dar afirmațiile lui par a fi pertinente și credem că acestea trebuie să fie cunoscute de public măcar din perspectiva pluralismului de opinii și a dreptului de a informa și a fi informat.

https://sputnik.md/20220202/la-indicatiile-cui-au-fost-retinuti-cei-cinci-fosti-deputati--ce-spune-sandu---48532309.html

https://sputnik.md/20211223/nataliei-gavrilita-nu-i-ajunge-salariu-de-premier---iata-de-unde-ia-bani-47483044.html

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sergiu Praporșcic https://cdnn1.img.sputnik.md/img/129/80/1298069_189:0:1370:1180_100x100_80_0_0_6b6d3470cb5e9b43a9b887de0a5b0f04.jpg

Sergiu Praporșcic https://cdnn1.img.sputnik.md/img/129/80/1298069_189:0:1370:1180_100x100_80_0_0_6b6d3470cb5e9b43a9b887de0a5b0f04.jpg

Știri

ro_MD

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sergiu Praporșcic https://cdnn1.img.sputnik.md/img/129/80/1298069_189:0:1370:1180_100x100_80_0_0_6b6d3470cb5e9b43a9b887de0a5b0f04.jpg

nicolae eșanu, maia sandu, corupție, pas