Moscova, recunoscută de ONU drept cea mai bună pentru trai metropolă

ONU a recunoscut Moscova drept cea mai bună metropolă după calitatea vieții și dezvoltarea infrastructurii

CHIȘINĂU, 2 feb - Sputnik. Pe 2 februarie 2022, a fost publicată o versiune scurtă a studiului cu rezultatele Indicelui de prosperitate urbană. Pe 31 martie va apărea versiunea completă a studiului cu o descriere detaliată a metodologiei și a tabelelor de date.Indicele de prosperitate urbană este un instrument cuprinzător pentru evaluarea și monitorizarea nivelului de prosperitate și de dezvoltare a orașelor lumii. A fost dezvoltat de UN-Habitat, Programul Națiunilor Unite pentru Așezările Umane, fondat în 1978 pentru a coordona eforturile globale pentru dezvoltarea urbană durabilă.Experții au analizat indicatorii celor mai mari 50 de orașe ale lumii, iar în clasamentul final au intrat 29 de megapolisuri (în ordine alfabetică): Bangkok, Bogota, Buenos Aires, Hong Kong, Dar es Salaam, Delhi, Jakarta, Lagos, Lima, Londra, Madrid, Ciudad de México, Moscova, Nairobi, New York, Osaka, Paris, Beijing, Santiago, Sao Paulo, Seul, Sydney, Singapore, Tokyo, Toronto, Ho Chi Minh City, Shanghai, Wuhan și Riad.Experții de la UN-Habitat și Centrul de Cercetare Eure i-au evaluat pe baza unor indicatori de dezvoltare precum productivitatea economică; dezvoltarea infrastructurii; calitatea vieții; egalitate și incluziune socială; durabilitatea mediului; administrație si legislație. S-a luat în considerare și gradul de echilibru dintre acești indicatori.Împreună cu Singapore și Toronto, Moscova a intrat în primele trei cele mai prospere metropole din lume, conform unei evaluări cuprinzătoare. Primele zece orașe se regăsesc și Sydney, Londra, Paris, Madrid, Shanghai, Hong Kong și New York.În plus, Moscova a devenit cea mai bună din lume în două categorii - „nivelul de dezvoltare a infrastructurii” (locuințe, social, TIC, transport) și „calitatea vieții” (indicatori în sănătate, educație, știință și tehnologie, cultură și agrement, securitate și spații publice).UN-Habitat este Programul Națiunilor Unite pentru așezările umane, fondat în 1978 pentru a coordona eforturile globale pentru dezvoltarea urbană durabilă.Pentru prima dată indicele a fost publicat în 2015. Apoi editarea lui a fost suspendată, dar pe baza metodologiei sale au fost elaborate studii privind dezvoltarea orașelor individuale. Iar în anul 2022 indicele a fost relansat. Potrivit rezultatelor Indicelui de prosperitate urbană, Moscova a intrat în top 3 (împreună cu Singapore și Toronto, devansând Sydney, Londra, Paris, Madrid, Shanghai, Hong Kong și New York) într-o evaluare cuprinzătoare.La categoria „Dezvoltarea infrastructurii”, în care se evaluează nivelul de dezvoltare a infrastructurii locative, sociale, TIC, de transport, nivelul de mobilitate urbană, includerea în fluxurile de trafic internațional, precum și eficiența utilizării spațiului urban, Moscova s-a clasat pe primul loc, înainte din Hong Kong și Paris.La categoria „Calitatea vieții”, în care se evaluează nivelul de dezvoltare în sănătate, educație, știință și tehnologie, cultură și agrement, securitate și spații publice, Moscova a ocupat, de asemenea, primul loc, înaintea Singapore și Hong Kong.La categoria „Guvernare și legislație urbană”, care evaluează nivelul de implicare a localnicilor în viața politică a orașului, condițiile pentru începerea unei afaceri, gestionarea dezvoltării spațiale a orașului și nivelul serviciilor de e-guvernare, Moscova a intrat în top 10 metropole.

