Cum a reușit avionul F-35 să anihileze portavionul Carl Vinson al SUA

Cum a reușit avionul F-35 să anihileze portavionul Carl Vinson al SUA

Citiți în materialul observatorului militar Aleksandr Hrolenko despre cel mai nereușit proiect al SUA în domeniul înarmării

Avionul de atac F-35 rămâne cel mai nereușit proiect american al secolului XXI (dacă nu luăm în considerare rachetele hipersonice ale SUA, care nici nu zboară). La viteze supersonice acesta să se desfacă în aer, să tragă în sine însuși din propriul tun aerian și chiar să anihileze portavionul pe care staționează.La sfârșitul lui ianuarie, avionul F-35 Lightning II a suferit o avarie în timpul aterizării pe portavionul forțelor navale ale SUA USS Carl Vinson în Marea Chinei de Sud. Pilotul s-a catapultat, nava aeriană, în valoare de peste 80 milioane de dolari, s-a scufundat (căutările nu s-au soldat cu succes). Totodată, șapte membri ai echipajului navei au fost răniți, fiind evacuați într-un spital din Filipine.După ciocnirea avionului F-35C cu suprastructura portavionului Carl Vinson, au fost afectate sistemele de navigare și comunicare, nava nu mai este capabilă să-și îndeplinească misiunile în Marea Chinei de Sud, adică a fost neutralizată, s-a transformat într-o țintă neajutorată (lungimea corpului – 331 metri, lățimea punții de zbor este de 77 de metri) – împreună cu echipajul (peste 6 mii de marinari), aripa aeriană (aproximativ 90 avioane și elicoptere) și arsenalul (peste 3 mii de tone de muniții, inclusive 100 de focoase nucleare).E o nouă lovitură pentru prestigiul și tactica flotei navale a SUA, asupra legendei potrivit căreia tehnologiile americane sunt cele mai sigure.În a doua jumătate a anului 2021, grupul de portavioane de atac, în frunte cu portavionul nuclear USS Carl Vinson, a integrat pentru prima data în istorie avioanele F-35C în cadrul exercițiilor, precum și avioanele de luptă radioelectronică EA-18G Growlers și avioanele modernizate de avertizare timpurie și control E-2D Advanced Hawkeyes.Comandamentul Forțelor Navale ale SUA miza pe faptul că utilizarea “avioanelor invizibile” împreună cu avioanele de luptă radioelectronică și de avertizare timpurie și control va spori “capacitatea de distrugere și rezistența” grupului de atac, va permite distrugerea mijloacelor de spionaj, comunicare și avioanele de vânătoare ale inamicului înainte ca acesta să reușească să detecteze grupul.Realitățile perioadei de pace au ajustat dur aceste planuri. Portavionul nuclear rămâne un mijloc nesigur de luptă cu republicile “bananiere” și foarte vulnerabil în operațiunile maritime contemporane. Avioanele “invizibile” zboară prost și se prăbușesc foarte des.Pe 4 ianuarie 2022, nava aeriană F-35A a forțelor aeriene ale Coreei de Sud a fost nevoită să aterizeze forțat pe burtă, pentru că trenul de aterizat s-a defectat. Pe 17 noiembrie, în Marea Mediterană s-a prăbușit avionul F-35B din cadrul aripii aeriene a portavionului HMS Queen Elizabeth a forțelor navale britanice.În decembrie, pe Hokkaido a aterizat forțat pe pistă F-35A al forțelor de autoapărare ale Japoniei, mai devreme F-35A a dispărut de pe radare în Marea Chinei de Est.Incidentele periodice cu avioanele “invizibile” nemulțumesc Pentagonul (avionul nu a primit aprobare pentru producția în masă) și reduc cererea la F-35 pe piața mondială. Spre exemplu, Grecia nu este mulțumită de prețul acestor nave aeriene (peste 80 de milioane de dolari per unitate). Emiratele Arabe Unite au suspendat achiziția de F-35, iar în decembrie au semnat un contract pentru a procura 90 de avioane franceze Rafale.Iluzii ruginiteStatele Unite au temeri că tehnologiile secrete F-35, inclusiv suprafața stealth vor fi furate de China, care poate să le extragă de la fundul mării și să le utilizeze în propriile proiecte. Presupun că americanii ar trebui să se teamă de altceva. Data viitoare “Fulgerul” ar putea “scăpa” pe puntea navei bomba aeriană termonucleară B61-12. Mai grav va fi dacă suprastructura USS Carl Vinson va fi lovită de racheta chineză de croazieră Dongfeng 21D (cu o rază de acțiune de 1000 de kilometri), pe care presa occidentală a supranumit-o “asasinul portavioanelor”. Racheta hipersonică rusească “Zirkon” de asemenea poate scufunda o navă în valoare de 1,4 miliarde de dolari.Suprafața stealth a avionului scufundat F-35 își va pierde toate caracteristicile din momentul ce va intra în contact cu apa mării. Mai devreme avioanele “invizibile” s-au acoperit cu rugină chiar și după contactul cu aerul umed al mării pe puntea lui Carl Vinson, fapt care a provocat mari îngrijorări din partea piloților americani. Rugina de pe suprafața avionului indică asupra reducerii invizibilității. Coroziunea afectează și componentele interne ale structurii aeronavei.Publicația Military Watch menționează: “Avioanele de vânătoare F-35C au intrat în dotarea armatei în 2019, după mai mulți ani de îmbunătățiri, dar cu toate acestea au peste 800 de probleme tehnice și capacități limitate. Avioanele nu sunt rezistente în lupte cu o intensitate medie și înaltă”. Iată cum arată în realitate “capacitatea de distrugere și rezistența” lor. Între timp, NATO a anunțat că va efectua exercițiile Cold Response 2022 în luna martie. Acestea se vor desfășura în Norvegia și bazinul Mării Norvegiei, cu implicarea a două grupuri de portavioane (americanul USS Harry S. Truman, britanicul HMS Prince of Wales și navele de însoțire), un număr mare de avioane de bord și aviația strategică (В-1В Lancer). Manevrele similare ale alianței Trident Juncture 2018 în Marea Norvegiei s-au încheiat pentru portavionul nuclear Harry S. Truman al forțelor navale SUA cu o situație jenantă – comandamentul nu a fost în stare să ridice în aer niciun avion din cauza furtunii și punții înghețate. Condițiile aspre din Arctica nu au permis debarcarea infanteriștilor americani. Grupul de portavioane, în frunte cu Harry S. Truman, a părăsit zona exercițiilor înainte de termen.Presupun că în martie “computerele zburătoare” F-35 vor îngheța, pur și simplu, pe punte în timpul manevrelor Cold Response 2022, demonstrând o dată în plus nesăbuința politicii externe americane și rămânerea în urmă a SUA în domeniul armelor de tehnologie avansată.În pofida modernizării costisitoare a avioanelor “invizibile”, zvonurile răspândite în Occident despre supremația F-35 Lightning II în aviația mondială de vânătoare sunt extrem de exagerate. “Fulgerele” au devenit cunoscute la nivel mondial prin raportul unic între prețul cosmic și calitatea tehnologică scăzută. Nu în zadar specialiștii americani au inclus F-35 în “top cinci cele mai proaste avioane”, iar Congresul American a limitat legislativ în decembrie perspectivele de extindere a numărului F-35 în cadrul forțelor aeriene ale SUA.

