Temperaturile o iau razna: Ce se întâmplă cu vremea în weekend

Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță că sâmbătă se așteaptă vreme frumoasă și nu vor fi precipitații

CHIȘINĂU, 4 feb - Sputnik. Vremea se încălzește în următoarele zile cu câteva grade. Meteorologii promit până la 9 grade Celsius mâine. Totodată, duminică sunt prognozate precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare în raioanele din nordul țării, iar la începutul săptămânii viitoare astfel de precipitații vor cădea în toată țara. Sâmbătă vremea va fi determinată de influența unei zone de aer cu presiunea atmosferică normală. Cerul va fi variabil și fără precipitații. Vântul va sufla slab din sud spre vest conform prognozei meteo publicate de Serviciul Hidrometeorologic de Stat.Temperatura aerului ziua va oscila între +4..+9 grade Celsius. În raioanele de nord se vor înregistra între +4..+7 grade Celsius, iar în raioanele centrale vor fi între +5..+8 grade Celsius. La sudul țării va fi cel mai cald. Aici se vor înregistra înrtre +6..+9 grade Celsius.Procesul de încălzire va continua și în următoarele zile, astfel că săptămâna viitoare am putea avea până la +12 grade Celsius.Duminică temperaturile rămân aceleași, însă meteorologii prognozează precipitații slabe sub formă de lapoviță și ninsoare.

