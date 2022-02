https://sputnik.md/20220204/cum-se-desfasoara-exercitiile-militare-ale-statului-unional-in-belarus-48604154.html

Cum se desfășoară exercițiile militare ale Statului Unional în Belarus

Cum se desfășoară exercițiile militare ale Statului Unional în Belarus

Urmăriți în acest videoclip Sputnik cum forțele statului Uniunii au efectuat exerciții pe poligonul Brestsky din Belarus, în cadrul pregătirilor pentru manevrele militare comune Allied Resolve 2022.

2022-02-04T17:21+0200

2022-02-04T17:21+0200

2022-02-04T17:21+0200

video

video

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/02/04/48602651_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b1481684af17980c38e6ec18f897c23e.png

Testarea la scară mare a forțelor Statului Unional are loc în Belarus.În prima etapă, până pe 9 februarie, are loc redislocarea forțelor și crearea grupări de trupe pe teritoriul Belarusului. Totodată aceste vor organiza protecția și apărarea importantelor instalații de stat și militare, frontiera aeriană și vor verifica pregătirea forțelor de apărare aeriană de serviciu.În a doua etapă, din 10 februarie până pe 20 februarie, se vor desfășura exercițiile comune „Allied Resolve-2022”, în cadrul cărora se vor rezolva problemele stopării și respingerii agresiunii externe, precum și combaterea terorismului și protejarea interesele statului Unional.Acțiunile practice se vor desfășura pe terenurile de antrenament Domanovski, Gojski, Obuz-Lesnovski, Brest și Osipoviciski. Este planificată utilizarea aerodromurilor Baranovici, Lunineț, Lida și Maciuliși. Numărul de personal și echipament militar implicat în exerciții care intră sub incidența Documentului de la Viena 2011 nu depășește parametrii stabiliți de acesta, care fac obiectul notificării.

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Știri

ro_MD

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

video, видео