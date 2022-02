https://sputnik.md/20220204/de-ce-redeschid-scolile-perioada-varf-covid-48587017.html

De ce se redeschid școlile în plină criză COVID-19

Primarul Capitalei, Ion Ceban, a explicat de ce a luat decizia de a redeschide școlile în plină criză COVID-19.

CHIȘINĂU, 4 feb - Sputnik. Chiar dacă numărul cazurilor zilnice de COVID-19 depășește 5 mii în ultimele zile, în Capitală se atestă o diminuare a cazurilor noi în rândul copiilor. Despre aceasta a anunțat primarul Capitalei, Ion Ceban, în cadrul unei emisiuni la un post de televiziune din țară.Primarul anunță decizia de a se reîntoarce de luni toți copii la școală a fost luată în cadrul ședinței comune a Comisiei de Sănătate Publică și Comisiei Situațiilor Excepționale din municipiul Chișinău. "Nu am făcut că eu din capul meu și am luat această decizie, deși am venit eu cu această propunere la două Comisii pentru că am făcut o ședință comună a Comisiei de Sănătate Publică și Comisiei Situațiilor Excepționale din municipiul Chișinău. Vreau să vă spun că acolo sunt foarte mulți medici, toți directorii din instituțiile medicale ale Chișinăului și am discutat cu absolut toată lumea, fiecare dintre ei și-a expus poziția", a declarat Ceban.Tot în cadrul emisiunii, Ceban a mai declarat că el nu considera necesar ca copii să stea acasă în ultimele două săptămâni. Amintim că ieri Ion Ceban a anunțat că elevii din instituțiile de învățământ din Capitală vor reveni la lecții cu prezența fizică din data de 7 februarie. La o oră distanță și Ministerul Educației și Cercetării a anunțat că toți elevii din toată țara vor reveni de luni la școală. Precizăm că Comisia Națională Extraordinară pentru Sănătate Publică a decis ca în perioada 24 ianuarie - 4 februarie, timp de două săptămâni, școlile din țară să treacă la învățământ online. Măsura a fost luată din cauza numărului mare de îmbolnăviri cu COVID-19 și prezenței tulpinii Omicron pe teritoriul țării noastre.

