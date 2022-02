https://sputnik.md/20220204/germania-surprinsa-si-furioasa-rusia-a-inchis-deutsche-welle-48613318.html

Germania surprinsă și furioasă: Rusia a închis „Deutsche Welle”

“Unda Germană” (Deutsche Welle, DW), instituția de stat din Germania și-a început transmisiunea în URSS în 1962.

În perioada sovietică, semnalul radio cu unde scurte ba era bruiat, ba nu, iar în epoca post-sovietică, emisia prin vechile tehnologii a încetat, fiind înlocuită de internet și satelit.Astăzi, la cea de-a 60-a aniversare, șeful reprezentanței de la Moscova a “Undei Germane” a primit din partea MAE al Rusiei o notificare oficiale prin care urmează să închidă biroul până vineri, ora 09:00 și să returneze acreditările jurnaliștilor.Se pare că hotărârea părții care a oferit acreditare pentru angajații germani (de fapt, majoritatea sunt ruși) ai DW a fost o surpriză. “Autoritățile ruse nu vor îndrăzni să ne închidă”. Însă, miercuri, MAE al Rusiei a publicat un comunicat care nu lasă loc de iluzii. În replică la interzicerea în Germania a postului de televiziune RT DE, partea rusă a anunțat următoarele:Acest gest nu poate fi considerat un atac prin surprindere. Pe 18 ianuarie a acestui an, în timpul vizitei ministrului Afacerilor Externe al Germaniei, Annalena Baerbock, la Moscova, i s-a comunicat că măsurile vor fi simetrice – așa cum veți proceda cu RT DE, vom proceda și noi cu DW. Pentru a soluționa această problemă, au avut la dispoziție două săptămâni, după care partea rusă și-a realizat promisiunile.Însă ieri s-a dovedit că vorbele nu au fost deloc goale. Arta diplomației constă anume în capacitatea de a aprecia seriozitatea îngrijorărilor pe care le exprimă partenerul și dorința lui de a recurge la acțiuni hotărâte. Una este să dai dovadă de o hotărâre neclintită pe fundalul unor avertizări clare, altceva este incapacitatea de a aprecia corect îngrijorările interlocutorului. În cel din urmă caz, avem de a face cu o necorespundere cu funcția ocupată.În plus, nu este vorba dacă este sau nu pe plac această înăsprire a politicii rusești. Probabil, ei sunt extrem de nemulțumiți. Însă această înăsprire are loc de un an. În ianuarie anul trecut Alexei Navalnîi la fel presupunea că nu vor îndrăzni – și împreună cu susținătorii săi a fost extrem de dezamăgit, când au îndrăznit să respecte normele Codului Penal. Să presupunem că acum nu este vorba de norme scrise, ci despre norme “bazate pe reciprocitate”. Însă reciprocitatea în relațiile internaționale (uneori este numită și legea talionului “ochi pentru ochi, dinte pentru dinte”) este o regulă veche. Și dacă nu există suficiente forțe și se dorește vulnerabilizarea partenerilor (cum ar fi, să i se închidă gura), nu trebuie să uităm că și partenerul îți poate închide gura.Desigur, există o inocență extraordinară din seria “Ce aveți cu noi?”, când directorul general al DW, Peter Limbourg, consideră că “măsurile întreprinse de autoritățile ruse nu sunt de înțeles și reprezintă o reacție exagerată” (însă, chiar dacă reacția este exagerată, nu este deloc de neînțeles), iar Uniunea Jurnaliștilor din Germania (DJV) îndeamnă guvernul Germaniei “să protesteze vocal împotriva acestui act de cenzură” (de ce nu au protestat vocal și în cazul actului de cenzură împotriva RT DE?), astfel de declarații demonstrează o necunoaștere totală a modului în care funcționează instituțiile diplomatice în cazul unor măsuri în oglindă.Cutumele diplomatice nu au fost inventate de niște oameni proști, iar dacă actualii jurnaliști și politicieni nici nu au auzit de ele – atunci să urmeze îndemnul liderul proletariatului mondial “Învățați, învățați și încă odată învățați!”.

