Maia Sandu își dă arama pe față sau cu ce este șantajată de Vladimir Filat

Să stabilim din start: numirea lui Dorin Recean în funcțiile de consilier prezidențial și de secretar al Consiliului Suprem de Securitate constituie un grav prejudiciu de imagine pentru Maia Sandu și PAS.

2022-02-04T20:22+0200

2022-02-04T20:22+0200

2022-02-04T20:46+0200

De ce? Pentru că Dorin Recean are faima de a fi unul dintre cei mai slugarnici valeți din gașca lui Vladimir Filat, gata să-i trăsnească pe toți cu capul de asfalt doar ca să îndeplinească indicațiile prețioase ale “șefului”. El este protagonistul a mai multe scandaluri răsunătoare de corupție, numai cât spun înregistrările discuțiilor lui telefonice cu Vladimir Filat, făcute publice de fostul prieten al lui Filat, tizul său – Vladimir Plahotniuc.Nu am să enumăr aici toate păcatele lui Dorin Recean – e nevoie de mult spațiu și timp – dar toate acestea confirmă ceea ce am afirmat mai sus, numirea lui în funcțiile de consilier prezidențial și de secretar al Consiliului Suprem de Securitate va afecta foarte mult imaginea PAS și a Maiei Sandu, care și așa pierde încrederea electoratului din cauza incompetenței cu care administrează domeniul social și economic.În acest caz avem doar două răspunsuri la întrebarea De ce a fost numit Dorin Recean în aceste importante funcții?Prima. Maia Sandu nu guvernează în nume propriu, ci răspunde unor comenzi din interior sau de afară, care o obligă să ia unele decizii care îi contravin, care îi periclitează interesele ei și ale PAS. Iar cei care îi dau aceste ordine sunt tot acei care l-au patronat pe Vladimir Filat și acum își reinstalează în funcții vechile cadre fidele.A doua versiune, mai puțin probabilă, dar verosimilă: Maia Sandu este șantajată pur și simplu de Vladimir Filat și obligată să-i readucă în structurile de stat pe oamenii acestuia. Căci nu este Recean primul peledemist reanimat – numai cât face Andrei Spînu, dar și alții.Faptul că galbenul Maiei Sandu bate mai mult în verdele lui Vladimir Filat a fost remarcat chiar și de unii foști aliați politici ai șefului statului. Iată ce spune unul dintre fruntașii PPDA Andrei Slusari.Ca mai jos să adauge: “Se bucură toți FILATeliști din țară. Vin vremuri bune și расслабление (relaxare, destindere – n.n.) totală pentru ei!”.Și încă un indice care ar explica cumva alunecarea Maiei Sandu și a PAS spre Vladimir Filat și PLDM – o postare recentă tot pe Facebook de-a fostului ministru al Justiției Nicolae Eșanu.Acesta firma că unii care controlau cândva schemele de corupție, dar care au fost scoși și înlăturați de la troacă de alți corupți mai șmecheri și mai dibaci decât primii, acum revin la controlul acelor scheme criminale cu ajutorul PAS. Nu e greu să înțelegem că este vorba de oamenii lui Filat și de el însuși, care au fost debarcați de Plahotniuc și de fruntașii PDM. Iată citatul din Nicolae Eșanu.“Cu regret, în ultimul timp, de la oameni bine informați, primesc tot mai multe informații că este posibil să fi greșit acolo unde speram foarte mult să am dreptate. Nu sunt naiv și nu am avut iluzii ca cei care au preluat guvernarea sunt sfinți. Dar trebuie să recunosc că am considerat că exista circumstanțe care îmi permit să sper că numărul și amploarea schemelor de corupție o să fie reduse substanțial (ar fi fost chiar o prostie să sper că vor fi eliminate în totalitate schemele de corupție). Dar, din ce în ce mai des, aud că schemele continua, doar că sunt controlate de alte persoane. Și din ceea ce am înțeles eu, una dintre explicații este că revin în funcții persoane care anterior au constituit sau dirijat scheme, dar care, la anumite etape, inclusiv și prin metode ilegale, au fost îndepărtați de la treacă de alții, mai șmecheri sau cu o "крышэ" (acoperire politică – n.n.) mai solidă. Iar acum din postura de "victime ale fostelor" regimuri revin la vechile obiceiuri”, a scris Eșanu pe Facebook.Și încă o chestie, una importantă, chiar dacă este nițel din altă operă.Este clar că spectacolul cu perchezițiile și reținerea celor cinci foști deputați a fost orchestrat pentru a întări încrederea electoratului că Maia Sandu și PAS au venit la guvernare ca să lupte cu corupția. Guvernanții au recurs la această mascaradă pentru că electoratul PAS a început a se cam îndoi dacă puterea luptă pe bune cu corupții și bandiții sau doar mimează acest lucru. Și ca să-l convingă că așa este: procurorii i-au umflat pe cei cinci foști deputați. Dar la ce le servește acest spectacol, cum să convingi poporul că Maia Sandu luptă cu corupția, dacă imediat după aceste rețineri este numit în două funcții importante unul ca Dorin Recean? Mie îmi este greu să înțeleg. Cum poți să convingi oamenii că lupți cu corupția, dacă guvernanții urmează vechea regulă: corupții și bandiții noștri nu sunt corupți și bandiți, ci doar cei ai oponenților noștri politici sunt corupți și bandiți și doar ei trebuie să plătească.Când zic mascaradă sau spectacol cu referire la reținerea celor cinci deputați, nu vreau să spun că foștii aleși ai poporului nu ar avea ei păcatele lor (ale unora - mai mari, ale altora - mai mici), ci doar că acestea sunt atât de neimportante în raport cu marele și adevăratele acte de corupție și de hoție, încât sunt percepute de majoritatea poporului drept un spectacol ieftin. Păcat că nu face nimeni o cercetare sociologică ca să arate cu câți simpatizanți au mai rămas guvernanții astăzi. Rezultatele ar mira-o chiar și pe Maia Sandu.

