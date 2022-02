Restaurator: Scumpirile la gaz, carburanți și produse vor duce HoReCa la faliment

https://sputnik.md/20220204/restaurator-scumpirile-gaz-combustibili-produse-horeca-faliment-48560638.html

Sectorul HoReCa a pierdut aproximativ 20% din localuri la aproape doi ani de la impunerea primelor restricții în contextul COVID-19.

CHIȘINĂU, 4 feb – Sputnik. De aproape doi ani domeniul HoReCa se află într-o criză profundă. Se întâmplă din cauza diverselor restricții care sunt impuse selectiv de autoritățile de la Chișinău în contextul pandemic. Precizarea a fost făcută pentru Sputnik Moldova de unul din administratorii unei rețele de restaurante de la noi, Dumitru Cebotărescu. Potrivit lui, cel mai mul s-a „lovit” în acest sector al economiei.Potrivit lui, toate limitările în activitatea sectorului HoReCa ar fi trebuit să fie aplicate în paralel cu suport din partea statului.El ne-a comunicat că din cauza acestor restricții, fără suport din partea statului, în aproape doi ani de la declanșarea pandemiei în Republica Moldova, aproximativ 40% din specialiștii din acest domeniu fie s-au reprofilat fie au părăsit țara și au plecat în alte state pentru a face bani. La fel, spune Cebotărescu, aproximativ 20% din localurile din țară au fost închise pentru că nu au reușit să facă față cheltuielilor enorme în timp ce venit nu era. Omul de afaceri a mai spus că în cazul majorității localurilor care își continuă activitatea se întâmplă doar din entuziasmul proprietarilor sau datorită surselor financiare din exterior.Totodată, Cebotărescu este de părere că nu a fost corect din partea autorităților când inițial au introdus selectiv restricții, doar pentru sectorul HoReCa.Totodată, Cebotărescu a amintit de obligativitatea prezentării certificatelor COVID-19 la intrarea în localuri cum ar fi restaurante, cafenele, hoteluri. Potrivit administratorului, obligativitatea prezentării certificatelor doar în acest domeniu al economiei a dus la confuzie în rândul cetățenilor.„Oamenii credeau că este un moft al nostru, al proprietarilor de a le cere să prezinte certificatele COVID-19. După ce în ianuarie 2022 s-a decis prezentarea certificatelor pentru toate sectoarele economiei, lucrul a devenit mai ușor, iar oamenii au început masiv să se vaccineze”, a explicat omul de afaceri.L-am întrebat pe Dumitru Cebotărescu în proporție de cât la sută s-a redus numărul vizitatorilor de restaurante în perioada de la declanșarea pandemiei. Nu are un răspuns sigur. Spune că deja a și uitat cum a fost în vremurile bune.O soluție la care au recurs majoritatea proprietarilor de localuri de alimentație publică este livrarea bucatelor la locul solicitat de client. Cebotărescu spune că el personal lucrează în domeniul livrărilor și perfecționează și adaptează serviciul în funcție de situație, astfel există cerere de livrare. Chiar și așa, creșterea solicitărilor de livrare nu acoperă pierderile încasărilor pe care le-ar fi avut restaurantele dacă oamenii ar fi prezenți în localuri.Nu doar criza pandemică a dat peste cap activitatea sectorului HoReCa. Scumpirile în lanț la gaz, combustibili, produse, este o lovitură puternică pentru acest domeniu. Dumitru Cebotărescu spune că majorarea prețurilor impune proprietarii să majoreze și ei pețurile, ceea ce va reduce numărul vizitatorilor.„Oamenii merg la cafenele, restaurante, atunci când au bani. Când nu au bani, oamenii nu consumă în HoReCa. Oamenii nu au bani. Iar noi am nimerit într-o capcană. Noi putem ajusta prețurile, dar nu vom mai avea consumatori, pentru că moldovenii nu au bani”, aexplicat administratorul.În context, acesta spune că riscul ca unele localuri să-și sisteze activitatea este iminent. Unii din colegii săi, din imposibilitatea de a achita facturile mari au deconectat localurile de la agentul termic, iar din cauza că este frig, oamenii nu vor accepta să ia masa și vor părăsi localul.Potrivit acestuia, oamenii din domeniu, propietarii de localuri din acest sector înțeleg că statul nu are bani pentru a le acoperi anumite cheltuieli. În context, au făcut mai multe solicitări către autorități să relaxeze fiscalitatea în acest domeniu. Managerul spune că deocamdată nu au primit vreun răspuns, dar mai speră că solicitările vor fi auzite și se va lua o decizie pozitivă în acest sens. Pe final, Cebotărescu a îndemnat oamenii să susțină domeniul HoReCa și să meargă la restaurant.

