https://sputnik.md/20220204/stoltenberg-pleaca-de-la-nato-ii-va-lua-mircea-geoana-locul-48596791.html

Stoltenberg pleacă de la NATO: îi va lua Mircea Geoană locul?

Stoltenberg pleacă de la NATO: îi va lua Mircea Geoană locul?

Secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg, a fost numit șef al băncii centrale din Norvegia, în ciuda opoziției din această țară.

2022-02-04T14:20+0200

2022-02-04T14:20+0200

2022-02-04T14:45+0200

internațional

jens stoltenberg

nato

secretar general

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/02/04/48595022_0:130:1000:693_1920x0_80_0_0_0ea3a222368b1a5f01fd78b3ca0684c3.jpg

BRUXELLES, 4 feb – Sputnik, Daniela Porovăț. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, va deveni noul șef al băncii centrale din Norvegia, a anunțat vineri guvernul din această țară, în ciuda îngrijorărilor opoziției că numirea fostului prim-ministru ar putea slăbi independența Norges Bank.Deși postul este deschis de la 1 martie, Stoltenberg a spus că mai întâi își va termina mandatul la NATO, care durează până la sfârșitul lunii septembrie 2022.Ida Wolden Bache, adjunctul șefului băncii centrale și principalul rival al lui Stoltenberg pentru această funcție, va fi guvernator interimar până la preluarea lui Stoltenberg, a spus guvernul.Care e viitorul lui Mircea Geoană?Mircea Geoană este secretarul general adjunct al NATO, fiind așadar colaboratorul apropiat al lui Stoltenberg. Geoană și-a preluat mandatul pe 16 octombrie 2019, iar ulterior, în octombrie 2021, mandatul i-a fost prelungit cu încă un an, până pe 23 octombrie 2023. Așadar, mandatul lui Geoană trebuia să se încheie în luna octombrie a acestui an, imediat după plecarea lui Stoltenberg. Prelungirea cu încă un an ridică semne de întrebare cu privire la viitorul lui Geoană în Alianță și dacă acesta ar putea deveni chiar Secretarul General al NATO, un semnal pe care Alianța l-ar da că este interesată de zona Mării Negre în contextul relațiilor complicate din ultima vreme cu Rusia.

https://sputnik.md/20220204/ambasadorul-romaniei-la-chisinau-rechemat-48595816.html

https://sputnik.md/20220203/dece-moldova-nu-ar-trebui-sa-incerce-sa-devina-primul-elev-in-fata-nato-48574651.html

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Știri

ro_MD

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

jens stoltenberg, nato, secretar general