Kremlinul a explicat de ce Putin și Xi Jinping nu și-au dat mâna în debutul întrevederii

„Păi, în primul rând, nu întotdeauna. Iată atunci când a venit doamna (la vremea aceea cancelarul german Angela – n.red.) Merkel, în august anul trecut, am primit o cerere de la protocolul ei: să nu-și strângă mâna. Am părăsit situația dându-i un buchet de flori. Desigur, totul a fost discutat și convenit în prealabil. Așa că aici colegii noștri chinezi au cerut să se descurce fără o strângere de mână. Nu am găsit nimic criminal în asta. Și am fost de acord cu asta. Președintele știa că nu trebuie să-i întindă o mână președintelui Republicii Populare Chineze”, a spus Kitaev, fiind citat de RIA Novosti