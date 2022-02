Ultima oră: Stoianoglo, plasat sub control judiciar pentru încă 30 de zile

https://sputnik.md/20220207/stoianoglo-plasat-control-judiciar-zile-48671522.html

Procurorul general suspendat a fost plasat sub control judiciar pe un terment de 30 de zile.

CHIȘINĂU, 7 feb - Sputnik. Măsura preventivă sub forma de liberare provizorie sub control judiciar pe numele procurorului general suspendat, Alexandr Stoianoglo, a fost prelungită cu 30 de zile și nu cu 60, așa cum a cerut procurorul de caz. Informația a fost confirmată pentru Sputnik Moldova de ofițerul de presă al Procuraturii Generale, Mariana Cherpec, după decizia de astăzi, 7 februarie, a magistraților Judecătoriei Chișinău cu sediul la Ciocana. Încheierea este cu drept de recurs la Curtea de Apel Chișinău în termen de trei zile. Amintim că procurorul general suspendat Alexandr Stoianoglo s-a adresat la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului cu o plângere ce ține de aplicarea măsurilor procesuale în adresa lui cum ar fi de arestul la domiciliu și controlul judiciar. Declarația a fost făcută pentru Sputnik Moldova de Vasile Gafton, avocatul lui Alexandr Stoianoglo.Pe 13 ianuarie, Curtea de Apel Chişinău a menţinut hotărârea Judecătoriei Chişinău cu sediul în sectorul Ciocana de prelungire a măsurii cu 30 de zile. Anterior, în cadrul ședinței de judecată care a avut loc pe 4 ianuarie, magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, au examinat demersul procurorului pe caz Victor Furtună cu privire la prelungirea măsurii preventive sub formă de liberare provizorie sub control judiciar aplicată în privința lui Alexandr Stoianoglo, pe o perioadă de 60 zile.

