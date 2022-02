https://sputnik.md/20220208/putin-rezumat-al-discutiei-de-5-ore-cu-macron-48690284.html

”Trebuie să luptăm cu NATO acum?” Putin a făcut un rezumat al discuției de 5 ore cu Macron

Președintele rus Vladimir Putin a discutat cu Emmanuel Macron situația din jurul Ucrainei, garanțiile de securitate și extinderea NATO.

CHIȘINĂU, 8 ian – Sputnik. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a calificat întâlnirea de peste cinci ore cu liderul francez Emmanuel Macron, care a avut loc luni la Moscova, drept semnificativă și utilă.Șeful statului rus a atenționat asupra nerespectării de către Kiev a acordurilor de la Minsk, a criticat politica NATO și a avertizat cu privire la amenințarea unui război dacă Ucraina încearcă să recucerească Crimeea prin forță.Despre garanțiile de securitateÎn cadrul discuțiilor, potrivit lui Putin, au fost discutate aspecte legate de garanțiile de securitate.Părțile, așa cum a spus președintele Rusiei, au făcut un schimb de opinii cu privire la inițiativele rusești adresate SUA și NATO. Preocuparea Moscovei cu privire la această problemă este dictată de securitatea europeană în ansamblu, a remarcat Putin.Liderul de la Kremlin a subliniat că nu există niciun singur punct în propunerile Moscovei care să nu poată fi pus în aplicare. Dialogul cu SUA și NATO privind garanțiile de securitate pentru Rusia nu s-a încheiat, a mai spus președintele rus.După cum a remarcat Putin, în răspunsul lor, partenerii occidentali au ocolit toate problemele cheie, cum ar fi neproliferarea NATO, nedesfășurarea sistemelor ofensive în apropierea granițelor ruse, revenirea infrastructurii Alianței la starea de până în 1997.Șeful statului rus a adăugat că l-a informat pe Macron asupra fondului răspunsului pe care Rusia îl va trimite SUA și NATO cu privire la propunerile de garanții de securitate.Despre Ucraina și azilul pentru PoroșenkoVladimir Putin a spus că i-a atras atenția lui Macron asupra refuzului Kievului de a respecta acordurile de la Minsk.„Desigur, din partea mea, i-am atras atenția domnului președinte asupra lipsei de voință a actualelor autorități de la Kiev de a respecta obligațiunile conform pachetul de măsuri de la Minsk și acordurilor în ”formatul Normandia”, inclusiv cele la care s-a ajuns la summit-uri”, a spus el.Kievul, a declarat liderul de la Kremlin, a adoptat cursul spre demontarea acordurilor de la Minsk.Totodată, Putin a subliniat că nu există nicio alternativă la acordurile de la Minsk, chiar dacă autoritățile ucrainene, inclusiv președintele Vladimir Zelenski, refuză periodic să le respecte.Vladimir Putin a mai declarat că i-a oferit azil politic lui Petro Poroșenko dacă va avea dificultăți, pe când acesta era încă președinte al Ucrainei, iar Rusia este pregătită să facă acest lucru acum.Potrivit lui, Poroșenko „a ironizat mult pe această chestiune”. „Dar astăzi vreau să-mi confirm propunerile, în pofida divergențelor serioase cu privire la problema reglementării în Donbas, și cred că (Poroșenko - n.red.) a făcut multe greșeli în această direcție, dar totuși, urmărirea lui ca criminal de stat, în opinia mea, "este, de asemenea, o declarație de succes excesivă a actualei conduceri. Suntem pregătiți să acordăm azil politic în Rusia unor oameni precum domnul Poroșenko", a spus Putin.Despre NATOVorbind despre strategia NATO, șeful statului rus a amintit că Rusia este desemnată în ea drept adversar. Încă mai sunt încercări de a liniști Moscova prin argumentele conform cărora Alianța Nord-Atlantică este o alianță pur defensivă, însă cetățenii multor țări au văzut din propria experiență cât de adevărat este acest lucru, a subliniat Putin, citând drept exemple Irakul, Libia și Afganistanul.Membrii NATO, a mai amintit Putin, continuă să furnizeze arme Ucrainei.Rusia este categoric împotriva extinderii NATO din contul noilor membri în Est, a subliniat președintele Federației Ruse.„Pentru că aceasta reprezintă o amenințare comună pentru noi - extinderea în continuare a NATO spre granițele noastre, doar nu noi ne îndreptăm spre NATO, ci NATO se îndreaptă spre noi. Prin urmare, să spunem că Rusia este agresivă - cel puțin nu corespunde unei logici sănătoase”, a spus el.Moscova de 30 de ani încercăm să convingem Occidentul ”să nu facă una, a doua sau a treia, dar este, pur și simplu, o ignorare completă a preocupărilor, cerințelor și propunerilor noastre”, a mai spus Putin.Pericolul unui război cu NATOPutin a avertizat că admiterea Ucrainei în NATO va avea ca rezultat pericolul unui război între Alianța Nord-Atlantică și Rusia, care nu va admite încercări din partea Kievului de a-și întoarce Crimeea pe cale militară.„De ce este atât de periculoasă posibila admitere a Ucrainei (în NATO - nota red.)? Există o problemă: țările europene, inclusiv Franța, cred că Crimeea, de exemplu, este Ucraina, iar noi credem că face parte din Rusia. Și dacă se încearcă schimbarea acestei situații pe cale militară, iar documentele doctrinare ale Ucrainei afirmă că: a) Rusia este un adversar, b) întoarcerea Crimeii pe cale militară este posibilă. Imaginați-vă că Ucraina este membru NATO - articolul 5 nu a fost abrogat, dimpotrivă, domnul Biden a spus recent că al articol 5 este absolut imperativ și va fi implementat. Deci va exista o confruntare militară între Rusia și NATO... Noi trebuie să luptăm cu NATO acum?", a remarcat președintele rus.Țările europene, a avertizat șeful statului, într-o astfel de situație vor fi atrase automat într-un război în care nu vor exista învingători.El a menționat că, evident, potențialul NATO și al Rusiei nu poate fi comparat."Înțelegem acest lucru. Dar înțelegem și că Rusia este una dintre principalele puteri nucleare. Iar în privința unor componente, a modernității, îi depășim pe mulți. Nu vor fi câștigători. Și vă veți trezi atrași de acest conflict împotriva voinței voastre. Nici măcar nu veți avea timp să clipiți din ochi, că veți respecta paragraful cinci din Tratatul de la Roma. Domnul președinte, desigur, nu vrea o astfel de evoluție. Nici eu nu vreau. Nici eu nu vreau. De aceea el este aici și mă chinuie de șase ore la rând cu întrebări, garanții, variante la soluții", a spus Putin.„Ne auzim la telefon”Liderul rus i-a mulțumit lui Macron pentru eforturile acestuia privind reglementarea relațiilor dintre Moscova și Bruxelles, asigurarea securității și stabilizarea situației din sud-estul Ucrainei.„Ne-am întâlnit deja la Paris și acum, știu, în pofida problemelor pe care le are cu vârf și îndesat fiecare șef de stat, în special al unui stat european important, domnul președinte a considerat totuși necesar să vină în Rusia pentru a face un schimb de opinii asupra modului în care ar trebui să acționăm în continuare”, a spus Putin.Unele dintre ideile lui Macron pot fi folosite ca bază pentru pașii următori în Ucraina, a menționat șeful statului rus. Totodată, el și-a exprimat opinia că președintele Franței „va avea dificultăți” în negocierile cu conducerea Ucrainei.„Acesta este un set complex (de întrebări - nota red.), de aceea am și vorbit atâtea ore... și mâine domnului președinte <...> nu-i va fi deloc ușor nici la Kiev. Dar am convenit că după consultările cu conducerea Ucrainei ne vom auzi la telefon și vom primi un fel de feedback, ce consideră actuala conducere ucraineană acceptabil și ce este inacceptabil, cum are de gând să acționeze. Și, în funcție de asta, ne vom construi propriii pași mai departe", a spus Putin.El a adăugat că consideră aceasta o misiune nobilă și îi este recunoscător lui Macron pentru un asemenea efort. „Ce ține de noi, vom face totul pentru a afla aceste compromisuri care să fie convenabile tuturor”, a asigurat președintele rus.

