Spînu: Moldova analizează opțiunea de a primi gaz din Azerbaijan

Spînu: Moldova analizează opțiunea de a primi gaz din Azerbaijan

Andrei Spînu - Moldova analizează opțiunea de a primi gaz din Azerbaijan

2022-02-09T17:47+0200

CHIȘINĂU, 9 feb - Sputnik. Republica Moldova analizează opțiunea de a primi gaz din Azerbaijan. Declarația a fost făcută de viceprim-ministrul Andrei Spînu în cadrul unei conferințe de presă, după ce a fost întrebat de jurnaliști dacă țara noastră are șanse să primească gaz azer și cum va ajuta acesta la rezolvarea crizei energetice.Întrebarea a fost dată ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, în contextul în care săptămâna trecută el a fost într-o vizită de lucru în Azerbaijan, unde a participat la ședința ministerială a Consiliului Consultativ al Coridorului Sudic de Gaze. Atunci, viceprim-ministrul moldovean l-a informat pe ministrul Energiei al Azerbaidjanului, Parviz Shahbazov, despre situația actuală a furnizării de gaze naturale a țării și a menționat perspectivele de cooperare cu Azerbaidjan în acest domeniu.Amintim că și ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene (MAEEI) al Republicii Moldova, Nicu Popescu, a mers într-o vizită de lucru în Azerbaidjan. Vizita oficialului moldovean a început astăzi și se va afla la Baku până pe 10 februarie. Acolo, Popescu s-a întâlnit cu omologul său azer și au discutat inclusiv și despre cooperarea moldo-azeră în domeniul energiei în contextul importanței strategice a coridorului sudic al gazelor.Ar putea gazul azer să înlocuiască gazul rusesc în MoldovaEconomistul azer Elshad Mammedov a acordat un interviu pentru Sputnik Moldova și a declarat că pentru țările spațiului post-sovietic, inclusiv Moldova, nu există deocamdată o alternativă reală la gazul rusesc.Expertul notează că în ultimele luni oficialii europeni apelează din ce în ce mai mult la conducerea diferitelor țări în căutarea de noi furnizori de gaze.În același timp, Mammedov subliniază că Azerbaidjanul este acum puternic încărcat cu propriile obligații de export. Producția de gaze este în creștere în țară, dar și consumul intern crește în același timp.În plus, Azerbaidjanul a crescut recent în mod semnificativ livrările de gaze către Turcia și, prin Coridorul de Transport de Gaze din Sud, către Europa.„Nu cred că Azerbaidjanul are acum posibilitatea, pe termen lung, să aprovizioneze în mod constant Moldova cu gaze în volume care să poată acoperi nevoile țării”, spune expertul.

