Prognoze catastrofale: Până în martie, benzina ar urma să coste 32 de lei, motorina - 30

2022-02-09T20:15+0200

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a afișat noile prețuri maxime de referință la produsele petroliere. Astfel, pentru un litru de benzină 95, șoferii ar putea achita până la 23,66 lei, cu 8 bani mai mult față de ziua de astăzi. Litru de motorină se scumpește cu 9 bani și va ajunge la 20,60 lei. Experții în energetică sunt de părerea că scumpirea prețului la carburanți de la începutul acestui an nu este doar efectul a ceea ce se întâmplă pe piețele internaționale, ci și a acțiunilor Guvernului de la Chișinău care a majorat accizele.Sergiu Ungureanu vine cu prognoze și mai sumbre – prețul benzinei ar urma să ajunge chiar și la 32 de lei până în luna martie, iar cel al motorinei ar putea să ajungă la pragul psihologic de 30 de lei.”Există și o competentă internațională, dar și Guvernul are o atribuție. Creșterea prețului la combustibil în luna ianuarie este din cauza majorării accizelor. Moldova și-a schimbat modul de acumulare a banilor în buget, s-au mărit accizele. Totodată, e nevoie de controlat veniturile companiilor petroliere. Există înțelegeri de cartel, dar nu am văzut niciun raport care să scoată în evidență acest lucru. Probabil se va ajunge la 30-32 de lei pentru benzină și 30 de lei pentru motorină până în luna martie”, spune Ungureanu.Expertul în energetică mai menționează că autoritățile ar trebui să se gândească la un plan concret de susținere și intervenție, întrucât societatea nu va fi capabilă să plătească aceste prețuri. În acces context, Ungureanu menționează că prețul la călătoriile interurbane va crește cu cel puțin 30 la sută.Anterior, ANRE a precizat într-un comunicat de presă că nivelul prețurilor la produsele petroliere este în continuare puternic influențat de creșterea cotațiilor la bursele internaționale.„Doar în ultimele 10 zile cotațiile Platts pentru produsele petroliere principale s-au majorat cu peste 50 de dolari pe tonă și au depășit nivelul de 890 de dolari pe tonă pentru benzină și 825 dolari pe tonă pentru motorină. În cadrul sesiunilor din săptămâna precedentă cotația petrolului Brent a depășit pragul de 93 de dolari pentru un baril, valoare înregistrată ultima dată în luna octombrie a anului 2014”, este menționat în comunicatul ANRE.În acest context, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică asigură consumatorii că mecanismul actual de formare a prețurilor la produsele petroliere principale de tip standard generează prețuri corecte, transparente și ușor de verificat. Acestea reflectă fidel evoluțiile pe piața internațională și exclude posibilitatea companiilor petroliere să intervină în procesul de stabilire a prețurilor prin majorări nejustificate.

