Se întâmplă ACUM: zboruri de antrenament româno-americane

Ministerul Apărării Naționale, Direcția Informare și Relații Publice, anunță că, în România, se desfășoară misiuni de instruire româno-americane. Despre ce este vorba.

2022-02-09T18:54+0200

BUCUREȘTI, 9 feb – Sputnik, Georgiana Arsene. În perioada 8-17 februarie 2022, un detașament american compus din aproximativ 50 de militari și patru aeronave F/A-18 Super Hornet, din cadrul Forțelor Navale ale Statelor Unite ale Americii dislocate în Europa (United States Naval Forces Europe), va executa misiuni de antrenament în comun cu militarii și aeronavele F-16 Fighting Falcon din dotarea Forțelor Aeriene Române.Misiunile de instruire în comun au ca principal obiectiv creşterea interoperabilităţii între aliaţii din cadrul NATO, informează mapn.ro.Reamintim că aproape 1000 de militari americani urmează să ajungă în România în cursul lunii februarie 2022, după ce Statele Unite ale Americii au anunțat că vor întări prezența militară în România.Ministrul român al Apărării, Vasile Dîncu, a declarat marți, 8 februarie 2022, că, în acel moment, au venit deja pentru pregătiri peste 100 de soldați americani în România.La rândul său, Franța și-a exprimat disponibilitatea de a trimite trupe în România sub comanda NATO.Dîncu a spus că, în cazul batalionului francez care va veni în România, acesta are un nucleu din armata franceză și sub comanda franceză și aliată.Ministrul român al Apărării a precizat, însă, că în România vor ajunge atât trupe franceze, cât și alte trupe străine, informează capital.ro.

