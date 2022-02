Spînu se lansează în polemici cu Gazpromul – Ce îi reproșează concernului rus

https://sputnik.md/20220209/spinu-se-lanseaza-in-polemici-cu-gazpromul--ce-ii-reproseaza-concernului-rus-48754062.html

Reprezentanții Guvernului de la Chișinău sunt angajați într-o polemică cu Gazpromul privind cine ia decizii unilaterale în relația dintre cele două părți.

Andrei Spînu respinge acuzațiile Gazpromului că Guvernul Moldovei ar avea o abordare unilaterală în chestiunea auditului datoriei țării noastre către concernul rus de gaze naturale. Ba chiar mai mult, ministrul moldovean al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale afirmă că, de fapt, Gazpromul are abordări unilaterale în relația cu Guvernul de la Chișinău.Amintim că marți, 8 februarie, Gazprom a anunțat că Guvernul de la Chișinău are o abordare unilaterală în chestiunea auditului cu privire la datoria Moldovagaz față de concernul rus și că această abordare este contrară acordurilor încheiate în octombrie 2021 de către cele două părți. Și asta pentru că reprezentanții Guvernului nu s-au prezentat la ședința Consiliului de Supraveghere al SA „Moldovagaz”, programată pentru 2 februarie 2022, la care urma să se convină asupra modalităților de auditare a datoriei companiei Moldovagaz față de Grupul Gazprom. Concernul rus afirmă că, în loc să se prezinte la această ședință, reprezentanții Guvernului Republicii Moldova au anunțat că condițiile de angajare a auditorului au fost deja stabilite de partea moldovenească și că acestea nu a ținut cont de propunerile Gazprom, trimise anterior părții moldovenești.Solicitat în cadrul unei conferințe de presă să-și facă publică poziția în această chestiune, Andrei Spânu a declarat că nu Guvernul are o atitudine unilaterală, ci Gazpromul, care ar fi convocat ședința din 2 februarie a Consiliului de Supraveghere al SA „Moldovagaz” fără acordul părții moldovenești.El mai afirmă că guvernul moldovean a informat Gazpromul de fiecare dată despre pașii pe care îi întreprinde în realizarea Protocolului de negocieri privind soluționarea chestiunilor problematice din industria gazelor naturale din 29 octombrie 2021.Ca apoi să reitereze că Guvernul moldovean, ca acționat minoritar al Moldovagaz, urmează să asigure auditul datoriei acesteia față de Gazprim.Precizăm că Guvernul Republicii Moldova a dispus ca Agenția de Proprietate Publică să identifice compania care va efectua auditul datoriei Moldovagaz.Datoria față de ”Gazprom”Potrivit ultimelor declarații ale șefului ”Moldovagaz”, Vadim Ceban, datoria pentru gaze a Moldovei față de Gazprom s-a format în perioada din 1994 până în 2016.Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că datoria totală a Republicii Moldova față de ”Gazprom” este de aproximativ 7,5 miliarde de dolari, partea leului din această sumă revenindu-i Transnistriei, iar malul drept al Nistrului datorează aproximativ 430 de milioane de dolari.Cu luarea în calcul a penalităților către luna octombrie 2021, potrivit datelor ”Moldovagaz”, este vorba deja de suma de aproximativ 700 de milioane de dolari.Conform protocolului semnat cu ”Gazprom”, partea moldovenească va efectua un audit independent al datoriei Moldovagaz. Raportul final al auditului urmează să fie acceptat la nivelul Consiliului de Supraveghere al ”Moldovagaz”.

