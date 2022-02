Chirurgul din Moldova care a scris istorie: A restabilit mandibula cu os de la picior

„Ana s-a adresat cu o fractură patologică de mandibulă, cauzându-i, pe lângă dureri insuportabile, și o asimetrie. Deoarece este un caz complex și divers, am trimis toate datele ei pentru consultații colegilor din Austria, Spania, Germania, Ucraina, România și am colaborat în vederea unei tactici corecte de tratament. S-au discutat mai multe metode, dar, într-un final, am ales metoda propusă de noi. Am înlăturat o parte din focarul de distrucție, restul l-am înlocuit cu o placă reconstructivă, am simetrizat, după care am inserat implanturi în porțiunea de os rămasă, apoi am înlocuit dantura provizorie cu o lucrare fixă. Totul a decurs 3 ani”, a menționat conferențiarul universitar, chirurgul oro-maxilo-facial Dumitru Sîrbu.