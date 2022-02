https://sputnik.md/20220210/aprilie-schimba-formula-calcul-pretul-gaz-prognozele-expertilor-48791306.html

În aprilie se schimbă formula de calcul pentru prețul la gaz: Prognozele experților

În aprilie se schimbă formula de calcul pentru prețul la gaz: Prognozele experților

Din aprilie se va schimba formula de calcul pentru prețul la gaz. Ce prognoze face expertul economic Veaceslav Ioniță în acest sens.

2022-02-10T21:31+0200

CHIȘINĂU, 10 feb - Sputnik. Începând cu luna aprilie, formula de calcul pentru prețul la gaz se va schimba, iar acest lucru va duce la înrăutățirea situației și aprofundarea crizei energetice în țară. De această părere este expertul economic Veaceslav Ioniță, care a declarat în studioul Sputnik Moldova că autoritățile din țara noastră trebuie să se concentreze pe soluționarea problemelor din acest domeniu. În context, expertul a declarat că Guvernul nu trebuie să se axeze pe auditul care ar urma să stabilească ce datorii ar avea Moldova față de „Gazprom”, deoarece acesta nu va fi recunoscut de partea rusă. Totodată, Ioniță este de părere că autoritățile trebuie să aibă drept scop clarificarea datoriilor și nicidecum escaladarea conflictului în acest sens. „Scopul principal al autorităților trebuie să fie clarificarea datoriilor cu Federația Rusă, noi trebuie să ne înțelegem cu Federația Rusă în privința datoriilor. Din ceea ce cunosc, acolo sunt într-adevăr niște datorii dubioase, dar aceste datorii trebuie să fie depistate împreună cu Federația Rusă, să găsim o formulă acceptabilă de toți ca să ne scoatem din datorie. Să vedem ce datorie a rămas și cum o achităm, să cerem de la Federația Rusă să o achităm nu în jumătate de an, dar să avem trei, patru, cinci ani, ca să nu putem povara pe cetățeni. Deci, acesta este scopul, iar auditul este doar un instrument”, a mai adăugat Ioniță. Veaceslav Ioniță susține că auditul pentru determinarea datoriilor noastre față de „Gazprom” va costa în jur de un milion de euro, bani pe care „îi vom arunca pe hogeag”, susține expertul. Asta pentru că concernul rus nu va recunoaște acest audit. În acest sens, expertul propune o soluție pentru autoritățile din Moldova. Amintim că marți, 8 februarie, Gazprom a anunțat că Guvernul de la Chișinău are o abordare unilaterală în chestiunea auditului cu privire la datoria Moldovagaz față de concernul rus și că această abordare este contrară acordurilor încheiate în octombrie 2021 de către cele două părți.Asta pentru că reprezentanții Guvernului nu s-au prezentat la ședința Consiliului de Observatori al SA „Moldovagaz”, programată pentru 2 februarie 2022, la care urma să se convină asupra modalităților de auditare a datoriei companiei Moldovagaz față de Grupul Gazprom. Concernul rus afirmă că, în loc să se prezinte la această ședință, reprezentanții Guvernului Republicii Moldova au anunțat că condițiile de angajare a auditorului au fost deja stabilite de partea moldovenească și că acestea nu a ținut cont de propunerile Gazprom, trimise anterior părții moldovenești.Solicitat în cadrul unei conferințe de presă să-și facă publică poziția în această chestiune, Andrei Spînu a declarat că nu Guvernul are o atitudine unilaterală, ci Gazpromul, care ar fi convocat ședința din 2 februarie a Consiliului de Supraveghere al SA „Moldovagaz” fără acordul părții moldovenești.Datoria față de „Gazprom”Potrivit ultimelor declarații ale șefului „Moldovagaz”, Vadim Ceban, datoria pentru gaze a Moldovei față de Gazprom s-a format în perioada din 1994 până în 2016.Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că datoria totală a Republicii Moldova față de ”Gazprom” este de aproximativ 7,5 miliarde de dolari, iar malul drept al Nistrului datorează aproximativ 430 de milioane de dolari, cealaltă parte a sumei fiind datoria regiunii Transnistrene. Cu luarea în calcul a penalităților către luna octombrie 2021, potrivit datelor „Moldovagaz”, este vorba deja de suma de aproximativ 700 de milioane de dolari.

