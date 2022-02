Negruță dă din casă: Ce salarii au membrii Consiliului de observatori al Moldovagaz

„Membrii Consiliul de Observatori nu au salariu pentru că nu sunt angajați ai companiei Moldovagaz. Asta se referă la Consiliul de Administrare. Este o remunere pentru participarea în acest Consiliu de Observatori. Noi am solicitat informații cum aceste remunerarii sunt stabilite. Am adresat întrebări către Agenția Proprietății Publice, care este acționar. Am primit anumiți indici, unde să găsim informația necesară”, a mai precizat Negruță