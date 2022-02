https://sputnik.md/20220210/oleg-vasnetov-suntem-predispusi-la-un-dialog-constructiv-si-pragmatic-cu-chisinaul--48759065.html

Oleg Vasnețov: Suntem predispuși la un dialog constructiv și pragmatic cu Chișinăul

Oleg Vasnețov: Suntem predispuși la un dialog constructiv și pragmatic cu Chișinăul

Ambasadorul rus la Chișinău, Oleg Vasnețov, a declarat că anul 2022 va impulsiona relațiile bilaterale, va duce la încheierea de noi acorduri reciproc avantajoase pentru Rusia și Moldova.

2022-02-10T08:15+0200

2022-02-10T08:15+0200

2022-02-10T08:15+0200

moldova și rusia

oleg vasnețov

ambasador

federația rusă

chișinău

relații

relații diplomatice

moldo-rus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/02/09/48752462_0:210:3072:1938_1920x0_80_0_0_4a9ff304149c36f5a789c6bc7f86874b.jpg

Astăzi este ziua profesională a diplomaților ruși. S-au împlinit 20 de ani de la inaugurarea Zilei Diplomatului, care este marcată în data de 10 februarie. În ajunul acestei zile, ambasadorul Federației ruse în Republica Moldova, Oleg Vasnețov, a acordat în exclusivitate un interviu pentru Sputnik Moldova.- Oleg Vladimirovici, cândva Ziua Diplomatului era considerată una dintre sărbătorile noi, dar iată că anul acesta este marcată deja a douăzecea aniversare. Cum marchează diplomații această zi?- Prin muncă cotidiană intensă. Și asta pentru că diplomații nu au zile de odihnă. Sărbătoarea noastră profesională, întâi de toate, are menirea să accentueze rolul important pe care îl are diplomația în societatea de astăzi, să amintească bogata istorie a serviciului diplomatic rusesc.Sărbătoarea a fost inaugurată în anul 2002 prin decretul președintelui Federației Ruse în legătură cu împlinirea a 200 de ani a Ministerului Afacerilor Externe a Rusiei. Și asta pentru că Ministerul Rus al Afacerilor Externe, în formatul lui modern, a fost înființat în 1802 prin ordinul împăratului Alexandru I.Acest decret a fost precedat de o bogată istorie veche de secole. În mod tradițional, una dintre etapele inițiale ale dezvoltării diplomației ruse este considerată a fi misiunea ambasadei Rusiei la Constantinopol în 838, documentată de cronici, cu scopul de a stabili contacte directe cu Bizanțul. Colegii noștri vechii ruși au obținut atunci un succes important. Imperiul Bizantin a încheiat primul tratat „Despre pace și dragoste” cu Rusia, care a însemnat și recunoașterea internațională a statului rus.- În 2022 se împlinesc 30 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice între țările noastre. Cum vedeți calea dezvoltării ulterioare a agendei ruso-moldovenești?- Într-adevăr, pe 6 aprilie vom sărbători încă o aniversare importantă - 30 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre Federația Rusă și Republica Moldova. Am încredere că această dată va fi marcată de un nou impuls în dezvoltarea cooperării bilaterale.În acest context, anul trecut a fost destul de fructuos. După o pauză cauzată de procesele electorale din Republica Moldova, dialogul politic s-a intensificat. Aș dori să remarc semnarea Declarației comune a Ministerelor de Externe cu ocazia aniversării a douăzecea a Tratatului de Prietenie și Cooperare dintre Federația Rusă și Republica Moldova. Au fost începute pregătirile pentru următoarea reuniune a Comisiei Interguvernamentale Ruso-Moldovene de Cooperare Economică. O agendă culturală bogată și proiecte umanitare au fost implementate cu succes.Sunt sigur că anul în care s-au împlinit a 30 de ani de relații diplomatice dintre Federația Rusă și Republica Moldova va da un nou impuls contactelor noastre, va duce la încheierea de noi acorduri reciproc avantajoase pentru ambele țări, implementarea de noi proiecte comune.Subiecte de cooperare bilaterală au fost discutate și în cadrul întâlnirii mele cu președintele Republicii Moldova, doamna Sandu, în data de 3 februarie, la care a fost confirmat interesul reciproc al părților ruse și moldovenești în dezvoltarea constructivă și dinamică a dialogului în interesul popoarelor țărilor noastre.În acest context, un eveniment important, care continuă această direcție pozitivă, va fi vizita în Republica Moldova a viceministrului Afacerilor Externe al Federației Ruse, Andrei Rudenko, care va desfășura consultări politice la Chișinău pe linia Ministerului Afacerilor Externe.Popoarele rus și moldovenesc sunt legate prin secole de istorie comună, prietenie și cooperare, suntem uniți prin relațiile apropiate, iar în multe cazuri, de rudenie care vizează sute de mii și chiar milioane de oameni din țările noastre. Sunt convins că nu există obstacole obiective în calea întăririi în continuare a acestor legături tradiționale.- Oleg Vladimirovici, atenția lumii întregi este acum concentrată asupra regiunii noastre, unde persistă o situație tensionată, care îi îngrijorează pe locuitorii țării noastre. Va fi posibil să se realizeze o detensionare a situație, să se revină la stabilitate?- După cum a subliniat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, în discursul său din Duma de Stat, problema cheie a stabilității în întreaga regiune este implementarea necondiționată de către toate părțile a acordurilor de la Minsk, pe care partea ucraineană le sabotează acum în mod deschis.Acest document a fost consolidat de rezoluția Consiliului de Securitate al ONU, devenind parte integrantă a dreptului internațional. Rusia îi cheamă în mod constant pe partenerii occidentali ai Ucrainei să influențeze Kievul și să asigure punerea în aplicare a Pachetului de măsuri de la Minsk. Acesta este ceea ce va dezamorsa situația din regiune.Totodată, ministrul a subliniat că încercările de a face Rusia responsabilă pentru creșterea tensiunii sunt revoltătoare și inacceptabile. Este exact ceea ce au făcut în ultima vreme reprezentanții mai multor țări occidentale, care, în acest fel, își asumă responsabilitatea pentru crearea și menținerea unei situații de confruntare în regiune. După cum a remarcat ministrul Lavrov, Rusia va continua să suprime sever astfel de încercări.Toate părțile implicate trebuie să înțeleagă clar că nu există nicio alternativă la înțelegerile de la Minsk și doar pe această cale se poate atinge stabilitatea.- Moldova se află pe linia de interferență dintre Est și Vest. De la dobândirea suveranității, stabilitatea în țară a depins destul de puternic de situația internațională mereu în schimbare, atât pe ​​dimensiunea europeană, cât și pe cea globală. Ce măsuri sunt necesare astăzi pentru a obține o securitate durabilă în Europa și în lume?- Știți că în luna decembrie a anului trecut, Rusia a inițiat negocieri privind elaborarea proiectului de tratat între Federația Rusă și Statele Unite privind garanțiile de securitate și Acordului privind măsurile de securitate dintre Federația Rusă și statele membre ale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord.Aceste documente conțin propuneri care fac posibilă oferirea de garanții fiabile, obligatorii din punct de vedere juridic, deschid calea construirii unui sistem de securitate echitabil și eficient atât în ​​context european, cât și global.O ordine mondială unipolară nu mai are loc în secolul 21 și, cu cât toți participanții la procesele politice mondiale recunosc acest lucru mai devreme, cu atât mai repede va fi atinsă securitatea universală.În epoca modernă, viitorul poate fi asigurat prin dialog, nu prin confruntare și numai așa se poate atinge un trai calm, stabil, continuarea dezvoltării economice și sociale pe continentul european și în întreaga lume.Doar Rusia a fost întotdeauna dispusă către un dialog constructiv, pragmatic.- Oleg Vladimirovici, mulțumesc pentru interviu! Felicitări Dvs. și colegilor Dvs. cu prilejul zilei profesionale!- Vă mulțumesc și Dvs.!

https://sputnik.md/20220201/cat-de-departe-ar-putea-merge-occidentul-in-lupta-sa-cu-rusia-48492106.html

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Știri

ro_MD

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

oleg vasnețov, ambasador, federația rusă, chișinău, relații, relații diplomatice, moldo-rus