Erupție spectaculoasă a vulcanului Etna - VIDEO

Observatorul Etneo al Institutului Național de Geofizică și Vulcanologie a înregistrat aseară un apogeu al proceselor vulcanice ale Etna

BUCUREŞTI, 11 feb – Sputnik. Din craterul din zona de sud-est a vulcanului Etna a fost eliberat un nor de lavă de 8 km înălțime, nor vizibil din Insulele Eoliene.Observatorul Etneo al Institutului Național de Geofizică și Vulcanologie (INGV) din Italia a înregistrat apogeul proceselor vulcanice ale Etna ieri seara în jurul orei 22:00, iar apoi procesele au scăzut încet în intensitate în jurul miezului nopții.Sursele erupției au fost localizate de către INGV la o altitudine de aproximativ 3000 de metri deasupra nivelului mării.Institutul de Vulcanologie a emis atunci o alertă de culoare roșie pentru zboruri, deși aceasta nu a afectat funcționarea Aeroportului Catania, situat la poalele muntelui.Vulcanul Etna este situat pe insula Sicilia din Italia, în apropiere de orașele Messina și Catania, şi are înălțimea de 3357 m. Este cel mai înalt și cel mai activ vulcan din Europa. Se estimează că vulcanul erupe la fiecare 3 luni, și că la fiecare aproximativ 150 de ani sunt distruse localități în urma erupţiei.

