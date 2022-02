https://sputnik.md/20220211/sua-foc-donbas-48813443.html

Când vor da foc SUA Donbasului

Când vor da foc SUA Donbasului

Casa Albă continuă să tot amâne data așa-zisei invazii a Rusiei în Ucraina. E de vină vremea de afară

Exact același scenariu a fost anunțat în octombrie. Apoi încă o dată în decembrie. Drumurile înghețau și se dezghețau, ningea și înceta, iar tancurile rusești tot nu mai veneau.Dar haideți să privim lucrurile dintr-un alt unghi. Când americanilor le este convenabil să asmută trupele ucrainenilor în Donbas? De ce nu au făcut asta până acum? Ce i-a împiedicat? Cu alte cuvinte, când America poate să pună la cale o provocare și să invadeze vechile ținuturi rusești pe bune? Cam din septembrie, în paralel cu zâzania din mass-media despre „invazia” Rusiei în Ucraina, în SUA se discută aprins despre necesitatea creșterii ratei Sistemului Federal de Rezervă. Pe de o parte, era clar încă din vară că rata Sistemului Federal de Rezervă trebuie ridicată. Economia SUA este sufocată de trilioanele tipărite în timpul pandemiei, inflația bate recorduri stabilite acum 40 de ani. „Cea mai Mare „Bulă” Speculativă din Toate Timpurile, Toate Locurile” - anume așa, făcând abuz de „Caps Lock”, a evaluat situația de la bursa americană renumitul investitor Michael Burry, care a prezis la timpul său criza financiară din 2007. Anume în astfel de situații este conectat de obicei „aspiratorul” Sistemului Federal de Rezervă. El înlătură „surplusul” de bani, sparge „bulele” și echilibrează oarecum economia SUA.Pe de altă parte, nimeni niciodată nu a mai majorat rata în condiții atât de extreme. Nu au trecut nici doi ani de la prăbușirea bursieră precedentă, când indicele Dow Jones s-a prăbușit la fel de epic ca în 1987. Piețele americane reacționează „nervos” chiar și la promisiunile Sistemului Federal de Rezerve privind majorarea ratelor. Meta (ex-Facebook) a lui Zuckerberg s-a prăbușit cu 25 la sută în urmă cu o săptămână și încă nu și-a revenit. Și în cazul altor companii de acest calibru situația este incertă.Cu alte cuvinte, principalul pericol al creșterii ratei este ca acțiunile să se prăbușească, iar „cele mai mari bule speculative” nu se vor dezumfla controlat, ci pur și simplu se vor sparge. Însă potrivit conducerii celei mai legendare bănci Goldman Sachs, Sistemul Federal de Rezervă va majora rata în acest an de cinci ori. De menționat că în 2005-2006 șeful Sistemului Federal de Rezervă, Ben Bernanke, a majorat ratele de șaptesprezece ori la rând pentru a combate inflația. Ca urmare, plățile ipotecare au crescut. La un moment dat, americanii n-au mai putut să le efectueze. „Bula” ipotecară s-a spart. A început criza financiară din 2007-2008, care în Statele Unite este comparată cu Marea Depresiune. Americanii intrau în faliment, se alcoolizau, se sinucideau. În schimb Goldman Sachs a primit atunci din Rezerva Federală o sumă imensă de bani. În această privință este logică adresarea celei de-a doua „întrebări dificile”: „Cum vor reacționa americanii la turbulențele bursiere de astăzi?” În primăvara lui 2020 ei au cumpărat masiv acțiuni, iar acum economiile lor vor dispărea peste noapte. Nici fondurile de pensii nu vor rezista. A crescut o „bulă” gigantică și pe piața imobiliară. Există multe „firme zombie” în țară care supraviețuiesc doar prin refinanțare constantă. Dacă ele nu vor putea obține în continuare împrumuturi, vor începe falimente pe bandă rulantă în toată țara. Și? Se va resemna oare populația cu un nou jaf în favoarea băncilor sau va lua cu asalt Capitoliul, de data aceasta la modul serios?Se pare că elitele americane nu au răspuns la aceste întrebări. Prin urmare, toată această istorie cu rata se întinde luni de zile. Informații despre majorarea ei au apărut încă în septembrie. Apoi această idee a fost în mod constant amânată. Cel mai probabil, trebuia să se tragă de timp pentru ca cineva să reușească să se pregătească. Același Michael Burry a reușit deja să-și vândă aproape tot portofoliul. Notă pentru investitori – în primul rând, el a renunțat la acțiunile Tesla, Alphabet (Google) și Facebook (care la acea vreme nu reușiseră încă să devină Meta). Din portofoliul lui Burry au rămas aproximativ 2%, care astăzi sunt investite în industria de apărare și producția de medicamente. Adică este clar ce perspective îi stau în față: războiul și medicina.Ce legătură au toate acestea cu Donbasul? Tot în același mod în care prăbușirea precedentă a bursei a avut legătură cu pandemia de coronavirus. Pe 9 martie 2020 oligarhii americani au prăbușit piețele. Acțiunile nord-americane și europene s-au prăbușit. Afacerile s-au ruinat, oamenii au dat faliment, șomajul a crescut simțitor. A fost rezultatul unui joc concertat al unui grup de bancheri - la fel cum s-a întâmplat în 2007-2008 și în timpul tuturor crizelor financiare. Însă cei care au beneficiat de pe urma prăbușirii - printre aceștia s-au numărat și proprietarii băncilor și ai corporațiilor IT - au explicat ce s-a întâmplat cu pandemia de coronavirus.Neconcordanța constă în faptul că la acel moment ea nu se manifesta în niciun fel. Da, oamenii se îmbolnăveau și se îmbolnăveau serios. Dar nu era lockdown, granițele le-a închis atunci doar China. Pe 12 martie a fost joia neagră, când s-a prăbușit tot ce nu a reușit să se prăbușească până la acel moment. Și chiar a doua zi proprietarul Amazon și unul dintre principalii beneficiari ai prăbușirii, Jeff Bezos, a făcut apel către Trump în The Washington Post: „Domnule președinte, închideți-ne în case!”Că doar nu poți să-i spui pe șleau populației SUA: băieți, ne-am băgat puțin în buzunarele voastre, nu veți avea niciodată pensii și case, nu vă veți putea trimite copiii la universități, dar nu atrageți atenția, stați liniștiți închiși în case și nu vă îmbolnăviți. Escrocheria secolului a fost pusă pe seama coronavirusului. Bolile și suferințele a milioane de oameni au devenit un paravan în spatele căruia s-au spălat trilioane. Pe 16 martie va avea loc următoarea ședință la Rezervele Federale. Poate că tocmai atunci va fi majorată rata. Iar dacă acest lucru va duce la prăbușirea piețelor, aceiași Bezos și Gates, în tandem cu domnii de la Goldman Sachs și JPMorgan Chase, vor explica lumii întregi că prăbușirea s-a produs din cauza „invaziei” Rusiei în Ucraina. Trebuie să spun că pregătirea artileriei de media în această direcție este deja în derulare. „Invazia rusă va prăbuși piețele”, a lansat recent ideea în spațiul public CNN. ”Invazia Ucrainei de către Rusia va fi un șoc pentru piețele financiare”, dezvoltă tema CNBC.Pe acest fundal, o provocare de amploare a războinicilor ucraineni pe teritoriul Donbasului, cam pe la începutul lunii martie, ar părea logică. Totul acolo este pregătit de mult. Și arme chimice au fost aduse în proporții industriale. Și trupele la linia de contact au fost aduse destule. Și aceleași ”Javeline”.Aici trebuie să fim cu mare băgare de samă la mâinile partenerilor americani și britanici. Pentru ei ar fi extrem de avantajoasă organizarea unei provocări sângeroase în Donbass, iar apoi să de orice încercare a Rusiei de a salva oamenii drept o „invazie”. Cu această ocazie și piața ar putea fi prăbușită și să profiți din asta. Doar afaceri, nimic personal.Cel mai trist este că în această perioadă în teritoriile adiacente au crescut într-adevăr oameni care au fost convinși că este bine și corect să lupți cu „moscalii”. Astăzi ei se antrenează cu ”kalașnikov” din lemn să împuște rușii. În același timp, comenzile le primesc într-o rusă curată - puteți vedea asta în reportajul CNN. Groază, absurditate, Kafka nici nu a visat așa ceva.Acești oameni nu vor să înțeleagă evidențele: încercând să se vândă la Washingtonului, ei nu au primit nimic în schimb. Bani cum nu au fost așa și nu vor fi - în locul lor sunt aduse ”Javeline”. Protecția socială și medicina au fost distruse sub controlul atent al curatorilor americani. Toți bănuții care au venit din străinătate au ajuns în buzunarele escrocilor care i-au condus. Vă amintiți cum Arseni Iațeniuk a dat o petrecere de pomină, sărbătorind primul său miliard? Ei bine, băiatul a atins succes. Apoi, cum se obișnuiește, a fugit: sau în Statele Unite, sau în insula Vanuatu. Mă întreb dacă Zelenski are pașaportul Vanuatu?Anterior, ucrainenii îi dădeau pur și simplu acestei „elite” coloniale tot ce câștigau. Însă ei nu mai au nimic. Și iată acum încearcă să-i oblige să-și dea viața. Ei au fost angajați ca figuranți pentru ca bancherii americani să-și poată învârti gheșefturile perfide, iar managerii lor de pe loc să primească în continuare comisioane. Însă în acest spectacol infernal va fi vărsat sânge absolut real.Conștientizarea acestui fapt evident că doare. Este mai ușor să crezi că provii din sumerieni și în „agresiunea Rusiei”. În acest caz par să aibă măcar un sens anii trăiți. Sincer, îmi pare rău pentru acești oameni.Dar iată pentru cine nu am nicio secundă de milă sunt șarlatanii care îi conduc. Hoțomanii mărunți pe care stăpânii lor occidentali nu îi vor admite niciodată pe aproape de locurilor unde își fac afacerile oameni cu adevărat serioși. Pseudo-politicieni care pentru bani și un apartament în Miami sunt în stare să închine și țara, și poporul.Vedeți că, în timp ce Vladimir Zelenski își dă silința pentru viitoarele bonusuri și se pregătește de război cu Rusia, hrivna este în cădere liberă, iar economia ucraineană (acesta este deja un oximoron, să fim sinceri, ca „zăpada fierbinte”, dar să zicem), ei bine, economia țării bate noi anti-recorduri. Vorbind mai pe înțeles, cetățenii Ucrainei pierd ultimii bănuți, iar președintele lor câștigă bine din asta. Iar apoi unii cetățeni, cu toată seriozitatea, vor să meargă să lupte pentru acest președinte. Ei bine, chiar v-ați dus de tot cu pluta, băieți?

