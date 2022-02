https://sputnik.md/20220213/aur-schiorii-rusia-stafeta-olimpiada-beijing-48881777.html

Aur pentru schiorii din Rusia la olimpiada de la Beijing

Echipa masculină a Rusiei a cucerit aurul în proba de ștafetă la Jocurile Olimpice de la Beijing, pentru prima dată în 42 de ani.

CHIȘINĂU, 13 feb – Sputnik. Schiorii ruși au cucerit pentru prima dată în istorie aurul la ștafeta Olimpică.La Jocurile Olimpice-2022, Echipa rusă a învins în proba de ștafetă 4x10 kilometri masculin, parcurgând distanța într-o oră 54 minute 50,7 secunde. Echipa a fost reprezentată de Alexei Cervotkin, Aleksandr Bolșunov, Denis Spițov și Sergei Ustiugov. Primele două etape s-au desfășurat în stil clasic, ultima - în stil liber.Pe locul doi s-a clasat echipa Norvegiei (Emil Iversen, Paul Golberg, Hans Christer Holund, Johannes Hösflot Klebo), care a rămas în urmă cu un minut 7,2 secunde, francezii (Richard Jouve, Hugo Lapalu, Clément Parisse, Maurice Manifica) au ocupat locul trei , fiind devansați cu un minut 16,4 secunde.Până acum, schiorii ruși nu au câștigat niciodată ștafeta - în 2018 la Pyeongchang și în 2014 la Soci au fost pe locul doi. Ultima dată când echipa masculină a Uniunii Sovietice a câștigat medalii de aur a fost în 1980.Alexei Cervotkin are 26 de ani, este medaliatul cu argint al Jocurilor din 2018 în ștafetă. Aleksandr Bolșunov, care are 25 de ani, este dublu campion olimpic - la Beijing a câștigat deja aur la skiatlon și argint la proba de 15 km și deține șapte medalii olimpice în total. Denis Spițov, la fel de 25 de ani, are cinci medalii olimpice, la Beijing s-a clasat pe locul doi la skiatlon. Pentru Ustiugov, în vârstă de 29 de ani, aceasta este prima medalie olimpică din carieră.Este al patrulea aur pentru echipa rusă la Jocurile Olimpice-2022. În afară de aur, naționala a cucerit patru medalii de argint și șase de bronz - un total de 14.

