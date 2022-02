https://sputnik.md/20220213/marea-neagra-inchisa-manevrele-flotei-ruse-nu-sunt-o-amenintare-ci-o-avertizare-48872988.html

Marea Neagră închisă: Manevrele flotei ruse nu sunt o amenințare, ci o avertizare

Marea Neagră închisă: Manevrele flotei ruse nu sunt o amenințare, ci o avertizare

La bazele navale ale Flotei Mării Negre a avut loc un exercițiu amplu de contracarare a acțiunilor diversioniste

2022-02-13

2022-02-13T09:59+0200

2022-02-13T11:31+0200

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/02/0c/48850633_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9cddff41fee765e57b4d83a712535e5b.jpg

Exercițiile militare maritime ale Rusiei în Marea Neagră reprezintă un episod regional al manevrelor ample ale flotei ruse în Oceanul Planetar, o demonstrare operativ-strategică a capacităților de luptă (dominare) în raport cu flotele slabe ale “partenerilor” europeni nesăbuiți.Grupurile navale tactice ale flotei ruse desfășoară între 13 și 19 februarie manevre cu trageri în bazinul Mării Negre și zonele emergente ale Mării Azov. Dragminele rusești au curățat deja șenalul navigabil, au distrus minele maritime convenționale, au exersat misiuni de apărare antiaeriană. Sistemele de coastă anti-navă “Bastion” (peste 40 de unități de tehnică) din Crimeea și ținutul Krasnodar au efectuat marșuri în zonele de destinație pentru a efectua lansări de rachete asupra unor țintelor maritime.Totalitatea lansărilor de rachete de pe nave, submarine și sisteme de coastă ale Flotei de la Marea Neagră presupune peste 200 de focoase, până la reîncărcarea sistemelor. Doar șase submarine diesel-electrice ale proiectului 636.3 “Varșaveanka” sunt capabile să organizeze un atac simultan ascuns cu 24 de rachete “Kalibr”. Un număr similar de rachete pot fi expediate simultan către ținte de către fregata proiectului 11356R.Patru nave de rachetă mici ale proiectului 21631 “Buian-M” a adăugat la lansările de către flota navală alte 32 de rachete “Kalibr”, iar sistemele de coastă “Bal” și “Bastion” – peste 130 de rachete cu precizie înaltă, capabile să lovească ținte maritime și terestre. Ca să nu mai vorbim de faptul că într-o prima salvă a brigăzilor de rachetă din sistemele operativ-tactice de rachetă în partea europeană a Rusiei sunt peste 270 de focoase, simple sau nucleare (până la 50 de kilotone), în funcție de situație.Pe fundalul unei astfel de forțe de atac, pozițiile și armele trupelor străine ale NATO în Europa nu par decât o tabără de cercetași.În coordonare cu forțele și mijloacele Flotei de la Marea Neagră, echipajele Su-34 ale Districtului Militar Sud au distrus pe 11 februarie țintele convenționale din stratosferă, și au exersat evitarea sistemelor de apărare antiaeriană ale “inamicului” la altitudini mici – aproximativ 100 de metri.La principalele baze navale ale Flotei de la Marea Neagră – Sevastopol și Novorossisk - a avut loc exercițiul complex de contracarare a acțiunilor diversioniste cu participarea a peste 200 de militari ai trupelor cu destinație specială, cu implicarea dronelor, mijloacelor de recunoaștere subacvatică și a navelor de suprafață.În notificarea NOTAM, autoritățile ruse au indicat zonele maritime și aeriene închise temporar. Însă zvonurile despre o blocare totală a țărmului ucraineană sunt exagerate. Kremlinul a declarat: “Manevrele militare ale navelor rusești în bazinul Mării Negre decurg în strictă conformitate cu dreptul maritim internațional”.Totodată, nu este exclusă probabilitatea unor provocări NATO în stilul distrugătorului britanic HMS Defender, care anterior a pătruns acolo unde nu este voie, fiind avertizat cu focuri și lansări de bombe. Orice flotă, care va intra în Marea Neagră cu intenții agresive în raport cu Rusia, va fi distrusă operativ.Odesa așteaptă desantulUn detașament de nave mari de desant al Flotei Navale a Rusiei a efectuat o redislocare la o distanță de 7 mii de mile, din Marea Baltică în Marea Neagră. Pe 10 februarie, la Sevastopol au sosit navele desant “Koroliov”, „Minsk”, „Kaliningrad” ale flotei Baltice, precum și “Piotr Morgunov”, “Gheorghi Pobedonoseț”, “Olenogorski gorneak” ale Flotei Nordului. Navele suplimentează rezervele, echipajele trec la îndeplinirea misiunilor de pregătire. În legătură cu acesta fapt, Kievul a îndemnat forțele armate ale Ucrainei să fie gata de o respingere a desantului rusesc la Odesa.În evoluția capacităților operative ale Flotei Navale Ruse, importanța navelor mari de desant sporește continuu. Acțiunile militare ale trupelor rusești în Siria au reiterat importanța unor nave mari de desant moderne, capabile să transfere operativ trupele și tehnica militară la distanțe mari. Dintre cele enumerate, “Piotr Morgunov” este prima navă în serie a proiectului 11711. Cele mai noi nave desant ale acestui proiect pot lua la bord 300 de pușcași marini, 13 tancuri sau 36 mașini de luptă ale infanteriei, două elicoptere de trei specializări diferite, în orice configurație. Șase nave mari de desant în Marea Neagră sunt capabile să transporte simultan pe țărmul curățat de artilerie o brigadă de pușcași marini, aproximativ 80 de tancuri și 200 de mașini de luptă ale infanteriei.Principalele arme ale navelor mari de desant ale proiectului 11711 reprezintă două tunuri navale automat cu șase bare AK-630M “Duet” de calibru 30 mm, cu un sistem radar de control al focului “Laska” (asigură apărarea antirachetă în zona de proximitate – până la 4 mii de kilometri, cadența da tragere – 10 mii de focuri pe minut). Este posibilă amplasarea la bord a rachetelor în containere de 40 de picioare (Kalibr). Și totuși, temerile regimului de la Kiev sunt premature. Până la o ipotetică aderare a Ucrainei la NATO (sau intrarea trupelor alianței pe teritoriul ucrainean) Odesa poate dormi în liniște. Pacea în Europa de Est este tulburată sub pretexte false ale “amenințării rusești” în exclusivitate de blocul NATO.Drang nach Osten 2022În decursul unui an, prezența trupelor străine în regiunea Mării Negre a crescut cu 60 la sută, iar secretarul general Jens Stoltenberg a anunțat despre desfășurarea suplimentară în România a altor 1000 de militari SUA, având în vizor Ucraina. Vineri, împreună cu președintele României, Klaus Iohannis, a vizitat baza militară “Mihail Kogâlniceanu” din Constanța. Și asta nu-i promite nimic bun Republicii Moldova aflate în vecinătate.Continuă transferul unității 82 a diviziei de parașutiști a Pentagonului în Polonia. Kievul și Varșovia convin asupra planurilor de desfășurare a trupelor poloneze pe teritoriul ucrainean – în Kovel, Luțk, Strîe și Makacevo. Se discută despre formarea unei „mici alianțe” agresive între Ucraina, Polonia și Marea Britanie. Iar când ambasadorii Rusiei la București și alte capitale europene atrag atenția localnicilor asupra unor amenințări reale, adevărul este ignorat sau diplomații ruși sunt convocați la MAE pentru presiuni și precizări.„Partenerilor” occidentali nu le este pe plac Convenția de la Montreux, care limitează tonajul și timpul de aflate a navelor de război ale statelor NATO din afara regiunii în bazinul Mării Negre. Americanii visează de mai mult timp „să elibereze” regiunea de aceste reguli, însă deocamdată nu reușesc să o anuleze sau să o ocolească.Alianța încearcă în orice fel să destabilizeze regiunea – în curând flota navală a Ucrainei va primi în dotare rachete britanice antinavă, care nu sunt deloc noi, însă pot fi utile pentru provocări. Continuă livrarea masivă Kievului a armelor americane care nu au fost testate în condiții de luptă. Se intensifică discursul militarist în raport cu Donbasul. La indicația Washingtonului, regimul de la Kiev sabotează deschis implementarea acordurilor de la Minsk.Noua rundă de negocieri în formatul normand s-a încheiat fără rezultate. Potrivit informațiilor șefului SVR, Serghei Narîșkin, Kievul elaborează un plan de acaparare prin forță a regiunilor secesioniste – armata, SBU, mercenarii străini și unități de jihadiști se pregătesc de ofensivă.Voi reaminti că în Donbas locuiesc peste 720 de mii de cetățeni ai Rusiei – Moscova va reacționa în mod inevitabil la orice tentativă de genocid a populației locale. Nu în zadar Departamentul de Stat le cere din nou cetățenilor americană să părăsească de urgență teritoriul Ucrainei, iar fracțiunile Dumei de Stat ale Rusiei discută despre livrări de arme și recunoașterea independenței RPD și RPL. Și OTSC consideră că există riscul de escaladare a situației în Ucraina.Salvarea EuropeiObiectiv vorbind, Rusia își propune să scoată SUA din Lumea Veche și în acest fel să-i salveze pe europeni de pericolul unui război termonuclear. “Marea adunare” a trei mari distrugătoare ale Flotei Navale Ruse în Marea Mediterană (pentru prima dată în istorie) reprezintă o avertizare convingătoare pentru “partenerii” americani (flotei a 6-a a Forțelor Navale SUA): Moscova nu va renunța la cerințele sale cu privire la securitatea indivizibilă și egală și va răspunde asimetric la fiecare foc de armă în Europa. De fapt, trupele NATO în cea mai mare măsură sunt obișnuite cu evacuările rapide, nu cu războiul împotriva unui adversar tehnologic avansat. Washingtonul și Bruxellesul au nevoie de un anumit timp pentru a reveni la realitatea lumii multipolare, acest lucru este dificil din punct de vedere psihologic.Anterior, ministrul Apărării al Rusiei, Serghei Șoigu, a declarat că exercițiile în Marea Mediterană “vor avea un caracter permanent”. Manevrele Flotei Navale Ruse, cu implicarea a 140 de nave de război și aproximativ 10 mii de militari cuprind astăzi mările Nordului și Ohotsk, oceanele Atlantic și Pacific.Moscova nu amenință pe nimeni și totuși, intensificarea activităților militare și extinderea NATO reprezintă o cale directă spre război cu Rusia, care este în stare să șteargă de pe fața pământului Washingtonul și Bruxellesul. Conflictul între Occident și Rusia este periculos pentru întreaga planetă.Comandantul Forțelor Aeriene ale SUA în Europa, generalul Jeffrey L. Harrigian, a declarat pe 10 februarie că în prezent deja au loc planificarea și transferarea mijloacelor pentru protejarea aliaților NATO în cazul unei agresiuni rusești – baza aeriană Ramstein este gata de situații neprevăzute cu Rusia, însă nu și pentru „cel mai prost scenariu”.Cel mai prost scenariu l-a descris într-un articol pentru The Nation laureatul premiului Nobel, doctorul în științe medicale Ira Helfand: “În cazul extinderii conflictului în afara Ucrainei, în acțiuni se va implica NATO, declanșându-se un război de proporții cu utilizarea armelor nucleare”. Savantul prognozează 78 de milioane de victime în SUA în prima jumătate de oră, în cazul în care Rusia va utiliza cel mult 300 de focoase nucleare din cele 3500. În consecință va fi distrusă toată infrastructura americană. În decurs de câteva luni, majoritatea populației SUA va muri de foame, radiații și epidemii. Pierderi și distrugeri similare amenință și Canada, majoritatea statelor europene. Oare se justifică astfel de sacrificii în numele unui oarecare “drept al națiunilor de autodeterminare în NATO”, în detrimentul altor națiuni? Este o întrebare retorică.

