https://sputnik.md/20220214/cnesp-intrunit-sedinta-decizii--48921367.html

CNESP a adoptat noi decizii: Ce se schimbă din 16 februarie

CNESP a adoptat noi decizii: Ce se schimbă din 16 februarie

Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică a decis abrogarea Hotărârii din 20 ianuarie

2022-02-14T19:08+0200

2022-02-14T19:08+0200

2022-02-14T19:46+0200

coronavirus

restricții

restrictie anulata

restrictii de circulatie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/3076/77/30767753_0:21:1500:865_1920x0_80_0_0_9e31224ea24082955002525fd259d221.jpg

CHIȘINĂU, 14 feb - Sputnik. Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică a decis abrogarea Hotărârii din 20 ianuarie prin care a impus restricții dure în contextul pandemiei COVID-19, printre care și trecerea la învățământul online, interzicerea evenimentelor private, dar și munca la distanță a majorității angajaților.La fel, decizia anterioară a CNESP restricționează accesul în spațiile publice și certificatul COVID-19 devine obligatoriu în anumite locații. Potrivit Hotărârii nr. 3 din 14 februarie 2022 „începând cu 16 februarie 2022, se abrogă Hotărârea Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică nr. 2 din 20 ianuarie 2022 și se pun în aplicare prevederile punctului 4 și ale anexei nr. 2 la Hotărârea Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică nr. 62 din 22 septembrie 2021”, dar cu anumite modificări. Abrogarea Hotărârii din 20 ianuarie înseamnă că din 16 februarie nu va mai fi aplicabilă regula generală privind prezentarea Certificatului COVID-19 la intrarea în spațiile comerciale sau de deservire.Totodată, în Hotărârea din 14 februarie este precizat că, în termen de 24 de ore de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică se vor convoca și vor institui măsurile de sănătate publică pentru fiecare localitate. Astfel, în funcție de codurile instituite de Comisiile teritoriale, se vor aplica și restricțiile necesare stabilite pentru fiecare grad de alertă. În pragurile de alertă verde și galben va fi permisă revenirea la regimul obișnuit de lucru. Măsurile privind munca de la distanță, respectiv programul diferențiat se mențin în pragurile portocaliu și roșu.În pragul roșu, instituțiile de învățământ profesional tehnic și superior vor activa în regim on-line, cu excepția orelor practice care implică utilizarea de echipamente tehnice/laboratoare, dar nu mai mult de 10% din activitățile didactice per program de studiu. Având în vedere specificul domeniului, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” va activa în regim mixt.Sistarea evenimentelor private (nunți, botezuri, mese de pomenire, mese festive) rămâne în vigoare doar în pragul de alertă roșu. Totodată, rămân sistate în codul roșu activitățile din zonele de agrement și parcurile de distracție, precum și conferințele și întrunirile științifice în format fizic.În schimb, unitățile de alimentație publică vor putea reveni la orarul obișnuit de lucru, cu respectarea limitelor de persoane stabilite în anexa menționată, indiferent de pragul de alertă.Așadar, potrivit anexei nr.2 la Hotărârea CNESP nr 62 din 22 septembrie 2021, măsurile de sănătate publică pentru prevenirea răspândirii și controlul infecției COVID-19 valabile pe perioada stării de urgență se iau în funcție de cele patru nivele de alertă.Alertă verde1. În unitățile administrativ-teritoriale (UAT) de nivelul întâi, UAT de nivelul al doilea: municipiile Chişinău şi Bălţi şi UAT ale unităţii teritoriale autonome Găgăuzia, în care incidența de cazuri de infecție cu COVID-19 constituie sub 50 cazuri la 100 mii populație pentru ultimele 7 zile cumulativ, se stabilește pragul de alertă verde și se aplică măsurile de prevenire și control al infecției COVID-19, conform anexei nr. 1.Alertă Galbenă2. În unitățile administrativ-teritoriale (UAT) de nivelul întâi, UAT de nivelul al doilea: municipiile Chişinău şi Bălţi şi UAT ale unităţii teritoriale autonome Găgăuzia, în care incidența de cazuri de infecție cu COVID-19 se situează între 50 și 99 de cazuri la 100 mii populație pentru ultimele 7 zile cumulativ, se stabilește pragul de alertă galben și se aplică măsurile de prevenire și control al infecției COVID-19, conform anexei nr. 1, prevederilor art. 4 din Hotărârea Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică nr. 61 din 9 septembrie 2021 și următoarele măsuri:2.1. Instituțiile de învățământ vor activa în regim obișnuit, cu prezență fizică, cu respectarea măsurilor de precauție în vigoare, conform instrucțiunilor aprobate prin hotărârile CNESP.2.2. Se interzice accesul aparținătorilor în instituțiile medico-sanitare și în instituțiile de plasament.2.3. Unitățile de alimentație publică își vor organiza activitatea la capacitate maximă, cu respectarea măsurilor prevăzute în anexa 1.2.4. Organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive) va fi permisă în baza uneia dintre opțiuni:a) cu participarea a cel mult 100 de persoane în spații interioare sau 150 de persoane în spații exterioare, cu asigurarea în spațiul de deservire a unei suprafețe de cel puțin 2 m2 pentru fiecare vizitator/client, saub) cu participarea a cel mult 300 de persoane în spații interioare sau 350 de persoane în spații exterioare, cu asigurarea în spațiul de deservire a unei suprafețe de cel puțin 2 m2 pentru fiecare vizitator/client, cu obligația ca aceștia să prezinte certificatul COVID-19 prevăzut la pct. 5, persoanei desemnate de către administratorul spațiului unde are loc evenimentul.2.5. Zonele de agrement și parcurile de distracție își vor organiza activitatea, cu asigurarea unei suprafețe, în spațiul destinat vizitatorilor/clienților, de cel puțin 2 m2 pentru fiecare vizitator/client.2.6. Centrele de sport/fitness își vor organiza activitatea în baza uneia dintre opțiuni:a) cu asigurarea unei suprafețe de cel puțin 4 m2 pentru fiecare persoană, saub) la capacitate maximă, dacă toți clienții prezintă la intrarea în unitate certificatul COVID-19 prevăzut la pct. 5 personalului desemnat de către administrator în acest sens.2.7. Evenimentele sportive vor fi organizate în baza uneia dintre opțiuni:a) cu participarea spectatorilor până la 50 la sută din capacitatea maximă a spațiului, atât în interior, cât și în exterior, saub) la capacitate de 75 la sută, cu obligația ca toți spectatorii să prezinte la intrarea în spațiul unde se desfășoară activitatea certificatul COVID-19 prevăzut la pct. 5 personalului desemnat de către administrator în acest sens.2.7.1* Prin excepție de la punctul 2.7 evenimentele sportive sub egida federațiilor internaționale de specialitate se vor desfășura conform protocoalelor stabilite de acestea.2.8. Întrunirile științifice, conferințele, seminarele sau alte evenimente similare vor fi organizate în baza uneia dintre opțiuni:a) cu participarea a cel mult 150 de persoane în spații interioare sau 200 de persoane în spații exterioare, cu asigurarea unei suprafețe de cel puțin 2 m2 pentru fiecare persoană, saub) cu asigurarea unei suprafețe de cel puțin 2 m2 pentru fiecare persoană, fără limitarea numărului de participanți, cu obligația ca toți participanții să prezinte certificatul COVID-19 prevăzut la pct. 5 persoanei desemnate de către administratorul spațiului unde are loc evenimentul.2.9. Activitățile prevăzute la art. 4 din Hotărârea CNESP nr. 61 din 9 septembrie 2021 se vor desfășura în următoarele condiții:a) la capacitatea maximă prevăzută pentru activitățile din incinta teatrelor, cinematografelor, sălilor de concert, în spații închise și deschise, cu obligația ca toți vizitatorii/clienții să prezinte la intrarea în unitate certificatul COVID-19 prevăzut la pct. 5 personalului desemnat de către administrator în acest sens;b) la capacitate care asigură o suprafață, în spațiul destinat vizitatorilor/clienților, de cel puțin 4 m2 pentru fiecare vizitator/client, pentru activitățile din incinta cluburilor de noapte și ringurilor de dans, cu obligația ca toți vizitatorii/clienții să prezinte la intrarea în unitate certificatul COVID-19 prevăzut la pct. 5 personalului desemnat de către administrator în acest sens;c) evenimentele în aer liber, precum spectacole, concerte, festivaluri etc. se organizează cu cel mult 2 500 de spectatori, cu obligația ca toți vizitatorii/clienții să prezinte la intrarea în unitate certificatul COVID-19 prevăzut la pct. 5 personalului desemnat de către administrator în acest sens.Alertă portocalie3. În unitățile administrativ-teritoriale (UAT) de nivelul întâi, UAT de nivelul al doilea: municipiile Chişinău şi Bălţi şi UAT ale unităţii teritoriale autonome Găgăuzia, în care incidența de cazuri de infecție cu COVID-19 se situează între 100 și 249 de cazuri la 100 mii populație pentru ultimele 7 zile cumulativ, se stabilește pragul de alertă portocaliu și se aplică măsurile de prevenire și control al infecției COVID-19, conform anexei nr. 1, precum și următoarele măsuri:3.1. Instituțiile de învățământ general vor activa în regim obișnuit, cu prezență fizică, cu respectarea măsurilor de precauție în vigoare, conform instrucțiunilor aprobate prin hotărârile CNESP, iar instituțiile de învățământ profesional tehnic și superior vor activa în regim on-line, cu excepția orelor practice care implică utilizarea de echipamente tehnice/laboratoare.3.2. Se interzice accesul aparținătorilor în instituțiile medico-sanitare și în instituțiile de plasament.3.3. Entitățile publice și private vor organiza regimul de muncă în următoarele condiții:a) cu introducerea muncii la domiciliu, dacă specificul activității permite;b) cu introducerea programului de lucru diferențiat, dacă nu este posibilă munca la domiciliu, prin împărțirea angajaților pe grupe care să înceapă, respectiv, să încheie programul la o diferență de cel puțin o oră;c) la stabilirea programului conform pct. b) angajatorii vor acorda prioritate la stabilirea programului de lucru angajaților care au în întreținere copii minori.3.4. Unitățile de alimentație publică își vor organiza activitatea la capacitate maximă în spațiile exterioare, iar în cele interioare în baza uneia dintre opțiuni:a) cu utilizarea a cel mult 35 la sută din numărul locurilor existente în interior; saub) cu utilizarea a cel mult 75 la sută din numărul locurilor existente în interior, cu obligația ca toți clienții să prezinte la intrarea în unitate certificatul COVID-19 prevăzut la pct. 5 personalului desemnat de către administrator în acest sens.3.5. Organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive) va fi permisă cu participarea a cel mult 200 de persoane în spații interioare sau 250 de persoane în spații exterioare, cu asigurarea în spațiul de deservire a unei suprafețe de cel puțin 2 m2 pentru fiecare vizitator/client, cu obligația ca aceștia să prezinte certificatul COVID-19 prevăzut la pct. 5 persoanei desemnate de către administratorul spațiului unde are loc evenimentul.3.6. Zonele de agrement și parcurile de distracție își vor organiza activitatea cu asigurarea unei suprafețe, în spațiul destinat vizitatorilor/clienților, de cel puțin 4 m2 pentru fiecare vizitator/client, cu obligația că toți vizitatorii/clienții prezintă la intrarea în unitate certificatul COVID-19 prevăzut la pct. 5 personalului desemnat de către administrator în acest sens.3.7. Centrele de sport/fitness își vor organiza activitatea în următoarele condiții cu asigurarea unei suprafețe de cel puțin 7 m2 pentru fiecare client, cu obligația ca toți clienții să prezinte la intrarea în unitate certificatul COVID-19 prevăzut la pct. 5 personalului desemnat de către administrator în acest sens. Se sistează antrenamentele de grup.3.8. Evenimentele sportive vor fi organizate numai cu participarea spectatorilor până la 50 la sută din capacitatea maximă a spațiului, atât în interior,cât și în exterior, cu obligația ca toți spectatorii să prezinte la intrarea în spațiul unde se desfășoară activitatea certificatul COVID-19 prevăzut la pct. 5 personalului desemnat de către administrator în acest sens.3.8.1* Prin excepție de la punctul 3.8. evenimentele sportive sub egida federațiilor internaționale de specialitate se vor desfășura conform protocoalelor stabilite de acestea.3.9. Întrunirile științifice, conferințele, seminarele sau alte evenimente similare vor fi organizate cu participarea a cel mult 150 de persoane în spații interioare sau 200 de persoane în spații exterioare, cu obligația ca toți participanții să prezinte certificatul COVID-19 prevăzut la pct. 5 persoanei desemnate de către administratorul spațiului unde are loc evenimentul.3.10. Activitățile prevăzute la art. 4 din Hotărârea CNESP nr. 61 din 9 septembrie 2021 se vor desfășura în următoarele condiții:a) la capacitate de 50% din numărul de locuri existente în interior pentru activitățile din incinta teatrelor, cinematografelor, sălilor de concert, în spații închise și deschise, cu obligația ca toți vizitatorii/clienții să prezinte la intrarea în unitate certificatul COVID-19 prevăzut la pct. 5 personalului desemnat de către administrator în acest sens;b) la capacitate care asigură o suprafață, în spațiul destinat vizitatorilor/clienților, de cel puțin 7 m2 pentru fiecare vizitator/client, pentru activitățile din incinta cluburilor de noapte și ringurilor de dans, cu obligația ca toți vizitatorii/clienții să prezinte la intrarea în unitate certificatul COVID-19 prevăzut la pct. 5 personalului desemnat de către administrator în acest sens;c) evenimentele în aer liber, precum spectacole, concerte, festivaluri etc. se organizează cu cel mult 1 000 de spectatori, cu obligația ca toți vizitatorii/clienții să prezinte la intrarea în unitate certificatul COVID-19 prevăzut la pct. 5 personalului desemnat de către administrator în acest sens.Alertă Roșie4. În unitățile administrativ-teritoriale (UAT) de nivelul întâi, UAT de nivelul al doilea: municipiile Chişinău şi Bălţi şi UAT ale unităţii teritoriale autonome Găgăuzia, în care incidența de cazuri de infecție cu COVID-19 constituie 250 de cazuri sau mai mult la 100 mii populație pentru ultimele 7 zile cumulativ, se stabilește pragul de alertă roșu și se aplică măsurile de prevenire și control al infecției COVID-19, conform anexei nr. 1, precum și următoarele măsuri:4.1. Instituțiile de învățământ general vor activa în regim obișnuit, cu prezență fizică, cu respectarea strictă a măsurilor de precauție în vigoare, conform instrucțiunilor aprobate prin hotărârile CNESP, iar instituțiile de învățământ profesional tehnic și superior vor activa în regim online.4.2. Se interzice accesul aparținătorilor în instituțiile medico-sanitare și în instituțiile de plasament.4.3. Entitățile publice și private vor organiza regimul de muncă în următoarele condiții:a) cu introducerea muncii la domiciliu, dacă specificul activității permite;b) cu introducerea programului de lucru diferențiat, dacă nu este posibilă munca la domiciliu, prin împărțirea angajaților pe grupe care să înceapă, respectiv să încheie programul la o diferență de cel puțin o oră;c) la stabilirea programului conform pct. b) angajatorii vor acorda prioritate la stabilirea programului de lucru angajaților care au în întreținere copii minori.4.4. Unitățile de alimentație publică își vor organiza activitatea la capacitate maximă în spațiile exterioare, iar în cele interioare cu utilizarea a cel mult 50 la sută din numărul locurilor existente, cu obligația ca toți clienții să prezinte la intrarea în unitate certificatul COVID-19 prevăzut la pct. 5 personalului desemnat de către administrator în acest sens.4.5. Organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese de pomenire, mese festive) va fi permisă cu participarea a cel mult 100 de persoane în spații interioare sau 150 de persoane în spații exterioare, cu asigurarea în spațiul de deservire a unei suprafețe de cel puțin 2 m2 pentru fiecare vizitator/client, cu obligația ca aceștia să prezinte certificatul COVID-19 prevăzut la pct. 5 persoanei desemnate de către administratorul spațiului unde are loc evenimentul.4.6. Zonele de agrement și parcurile de distracție își sistează activitatea.4.7. Centrele de sport/fitness își vor organiza activitatea cu asigurarea unei suprafețe de cel puțin 7 m2 pentru fiecare client, cu obligația ca toți clienții să prezinte, la intrarea în unitate certificatul COVID-19 prevăzut la pct. 5 personalului desemnat de către administrator în acest sens. Se sistează antrenamentele de grup.4.8. Evenimentele sportive vor fi organizate fără spectatori în interior sau cu participarea spectatorilor până la 50 la sută din capacitatea maximă a spațiului exterior, cu obligația ca toți spectatorii să prezinte la intrarea în spațiul unde se desfășoară activitatea certificatul COVID-19 prevăzut la pct. 5 personalului desemnat de către administrator în acest sens.4.8.1* Prin excepție de la punctul 4.8 evenimentele sportive sub egida federațiilor internaționale de specialitate se vor desfășura conform protocoalelor stabilite de acestea.4.9. Întrunirile științifice, conferințele, seminarele sau alte evenimente similare cu prezență fizică se sistează și se organizează în regim on-line.4.10. Activitățile prevăzute la art. 4 din Hotărârea CNESP nr. 61 din 9 septembrie 2021 se vor desfășura în următoarele condiții:a) la capacitate de 50% din numărul de locuri existente în interior pentru activitățile din incinta teatrelor, cinematografelor, sălilor de concert, în spații închise și deschise, cu obligația ca toți vizitatorii/clienții să prezinte la intrarea în unitate certificatul COVID-19 prevăzut la pct. 5 personalului desemnat de către administrator în acest sens;b) se sistează activitățile din incinta cluburilor de noapte și ringurilor de dans;c) se sistează evenimentele în aer liber, precum spectacole, concerte, festivaluri.Potrivit informațiilor CNESP, în Republica Moldova, prin metoda de secvențiere, s-a confirmat prezența tulpinii Omicron cu o pondere de peste 62%.

https://sputnik.md/20220114/localuri-certificat-covid-restrictii-cnesp--48014414.html

https://sputnik.md/20211201/reguli-intrare-teatre-concert-cinematografele-46842067.html

https://sputnik.md/20211224/membru-al-cnesp-despre-scandalul-vaccinurilor-expirate-termenul-a-fost-prelungit-47495863.html

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Rodica Gherciu https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg

Rodica Gherciu https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg

Știri

ro_MD

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rodica Gherciu https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg

restricții, restrictie anulata, restrictii de circulatie