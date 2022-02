Doina Descalui, despre primele impresii după Jocurile Olimpice de la Beijing

"La ultima competiție de calificare mi-am spus că acum e momentul, m-am concentrat și am dat tot ce am putut. Respectiv, am fost foarte bucuroasă să aflu că m-am calificat. La olimpiada propriu-zisă m-au copleșit emoțiile, mai ales de frica virajului 13-14, acolo unde în timpul antrenamentelor din două coborâri, una era răsturnată. Chiar dacă am avut echipament de protecție, plăgile obținute în urma căzăturilor își spun cuvântul până în momentul de față", a povestit Doina Descalui.